Військові стоять на блокпості під час перевірки документів. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Під час перевірки військово-облікових документів на блокпості чоловіки можуть зіткнутися з технічними проблемами у застосунку "Резерв+". Причиною може бути відсутність інтернету, несправність смартфона або збій у роботі системи. Однак навіть за таких обставин є інші способи пред'явити необхідний документ.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Сумський обласний ТЦК та СП.

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Як згенерувати військово-обліковий документ

За інформацією ТЦК, електронний військово-обліковий документ має таку саму юридичну силу, як і паперовий. Для перевірки електронного документа використовують QR-код, тому важливо мати до нього доступ навіть за відсутності інтернету. Для цього у застосунку "Резерв+" на головному екрані потрібно натиснути на позначку "+" та обрати функцію "Завантажити PDF". Збережений у пам'яті смартфона файл дозволить пред'явити документ, навіть якщо застосунок не відкриватиметься. Також у ТЦК радять роздрукувати електронний військово-обліковий документ або отримати паперовий у територіальному центрі комплектування.

Що робити на блокпості

Якщо "Резерв+" перестав працювати безпосередньо під час перевірки, чоловікові варто пояснити ситуацію тим, хто перевіряє документи. Замість застосунку можна показати заздалегідь збережений PDF-файл або паперовий військово-обліковий документ. За наявності технічної можливості відомості про військовозобов'язаного можуть перевірити через реєстр "Оберіг". У разі збою не варто одразу видаляти та повторно встановлювати застосунок. Спочатку слід спробувати перезапустити його або перевірити підключення до інтернету.

Скриншот документа не підійде

У ТЦК наголосили, що технічний збій у роботі застосунку не слід прирівнювати до відсутності військово-облікового документа. Однак звичайний скриншот або фотографія екрана не завжди можуть замінити повноцінний документ із QR-кодом. Саме тому перед поїздкою чоловікам радять завантажити документ у форматі PDF, перевірити, чи відкривається він без інтернету, та за можливості мати із собою паперовий примірник.

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Також ми розповідали, що роздруківку військово-облікового документа з "Резерв+" не потрібно завіряти у нотаріуса. Вона має таку саму юридичну силу, як і оригінал, а її справжність перевіряють за допомогою QR-коду. Під час друку документа важливо простежити, щоб код був чітким, не мав пошкоджень та легко сканувався.

Раніше юристи пояснили, хто має право зупиняти автомобілі та перевіряти документи на мобільних блокпостах. Представники ТЦК можуть вручати військовозобов'язаним повістки безпосередньо на таких пунктах контролю. Однак самостійно затримувати громадян та примусово доставляти їх до військкоматів працівники ТЦК не мають права.

Нагадаємо, навіть чоловіки, які отримали бронювання або відстрочку від мобілізації, зобов'язані носити із собою військово-обліковий документ. Адвокатка Дар'я Тарасенко пояснила, що паперовий документ може втратити чинність, якщо зазначена в ньому інформація не відповідає даним реєстру "Оберіг". У такому разі чоловік може сформувати актуальний електронний документ через "Резерв+" або отримати новий паперовий примірник у ТЦК.