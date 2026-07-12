Проверка документов призывника на границе: с какого возраста начинают проверять

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ. Коллаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Гражданин, состоящий на воинском учете, может выезжать из Украины до достижения 23-летнего возраста. Однако после 18 лет мужчине необходимо иметь при себе на границе документ, подтверждающий воинский учет. Им может быть, в частности, приложение "Резерв+".

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Выезд за границу во время войны

24 февраля 2022 года началась полномасштабная российско-украинская война. В тот же день в Украине было объявлено военное положение.

Правовой режим военного положения предусматривает определенные ограничения для ряда граждан. Эти ограничения касаются лиц, состоящих на воинском учете.

Для них, в частности, была закрыта государственная граница Украины на выезд. По состоянию на июль 2026 года выезд запрещен мужчинам в возрасте от 23 лет.

После 18 лет документ необходимо иметь при себе

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался особенностями выезда за границу граждан, имеющих статус призывников. В частности, когда и с какого возраста таким лицам необходимо иметь при себе военно-учетный документ.

Юристы, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что для мужчин до 23 лет выезд из Украины не ограничивается. Но при этом необходимо иметь при себе соответствующие документы.

Юрист Владислав Дерий объяснил, с какого возраста гражданин должен предъявлять ВУД на границе для проверки: "В период проведения мобилизации уполномоченные представители территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейские, а также представители Госпогранслужбы имеют право требовать у граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет предъявить военно-учетный документ. Это, в частности, военно-учетный документ в электронной форме".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, нужна ли многодетному отцу отсрочка для выезда за границу, если дети рождены в разных браках.

Многодетный отец имеет право выезжать за границу, даже если дети рождены в разных браках. Но одного лишь факта наличия детей недостаточно. Необходимо официально оформить в ТЦК отсрочку от мобилизации и иметь на смартфоне приложение «Резерв+» для предъявления на границе.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, какие три документа нужны лицу с инвалидностью для выезда за границу.

Граждане с инвалидностью, даже если они находятся на воинском учете, имеют право выезжать за границу. Для этого необходимо иметь при себе на границе один из трех документов, подтверждающих факт инвалидности. Таким документом может быть даже справка для получения льгот.