Проверка воинского учета в 2026 году: что нужно подготовить для успешного прохождения

Проверка документов сотрудником ТЦК. Фото: коллаж Новини.LIVE

Проверка соблюдения правил воинского учета в 2026 году сопряжена со значительными рисками для бизнеса. Если выяснится, что превышены лимиты бронирования, это грозит потерей статуса критически важного предприятия, а игнорирование новых правил в отношении электронных документов при трудоустройстве обернется для руководства штрафными санкциями.

Какие документы необходимо привести в порядок и что нужно знать о правилах учета в 2026 году, посоветовали специалисты по трудовому законодательству портала 7eminar, передает Новини.LIVE.

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Бронирование на работе: требования к новичкам

Наибольшая угроза во время проверок грозит тем компаниям, которые обеспечивают жизнедеятельность экономики в особый период. Руководствуясь правительственными постановлениями №76 и №650, комиссии тщательно будут проверять общее количество забронированных специалистов на предприятии. Выявление факта превышения разрешенных лимитов автоматически приводит к полной потере статуса критичности.

Также комиссия будет проверять соблюдение обновленных правил найма. Начиная с 27 июня 2026 года, законодательство безоговорочно требует проверять у кандидатов исключительно свежие распечатки электронных военно-учетных документов.

Согласно пункту 34 Порядка № 1487, сгенерированный в системе "Оберег" документ должен быть сформирован не позднее чем за 72 часа до момента официального приема на работу.

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Исключение сделано только для сотрудников разведывательных органов, СБУ и тех лиц, которые были трудоустроены еще до начала цифровизации, поэтому их бумажные копии остаются действительными. В то же время, если сотрудник компании ушел на фронт, работодатель должен предоставить инспекторам справку по форме № 5, подтверждающую прохождение военной службы.

Что комиссия проверяет в первую очередь на предприятии

Фактический аудит начинается с изучения базовой кадровой документации и уровня профессиональной подготовки лиц, ответственных за воинский учет.

ТЦК сразу запрашивает у руководства:

приказы о назначении ответственного сотрудника, определении его заместителя на время отсутствия и установлении соответствующих финансовых доплат;

должностную инструкцию кадровика и уведомление по приложению 1 к Порядку № 1487, официально направленное в военкомат;

наличие сертификата об успешном повышении квалификации (или документальные подтверждения планирования такого обучения в профильных учреждениях в соответствии с приложением 31).

Особое внимание при анализе документов уделяется датам. Инспекторы обязательно будут проверять почтовые квитанции или входящие штампы военкоматов на уведомлениях о назначении. Если приказ издан давно, эксперты советуют подписать новый и отправить уведомление в ТЦК в семидневный срок. Кроме того, на предприятии должна быть распечатана папка с "Правилами воинского учета", где каждый нанятый военнообязанный или призывник должен поставить личную подпись об ознакомлении.

Уведомления, списки и сверка данных на предприятии

Ведение оперативных и персональных списков должно быть завершено до 25 января (по состоянию на 1 января текущего года). О любых изменениях в данных необходимо информировать военкомат в соответствии с приложением 4, используя исключительно ценные письма с описью вложения или заказные отправления.

Внутренний аудит списков с документами работников разрешается оформлять в произвольной форме. Это может быть график, таблица, служебная записка, акт или журнал по приложению 9. Главное условие — чтобы электронная выписка, которую сотрудник предоставляет для такой сверки, была сгенерирована именно в день проведения процедуры.

Внешнюю сверку с теми ТЦК, где подчиненные находятся на учете, необходимо провести до 1 декабря в согласованные сроки. В то же время сверка с военкоматом по месту непосредственной регистрации самого предприятия с лета 2026 года стала обязательной для всех без исключения компаний, даже если их не включили в официальные графики госадминистраций.

Для согласования сроков предприятие должно по собственной инициативе направить письмо в ТЦК. Если же военкоматы не отвечают на запросы, кадровики обязаны направлять дополнительные обращения, фиксируя это в журнале учета результатов. Именно там, в графе «Решение руководителя», директор компании должен лично расписать комплекс мер по устранению выявленных недостатков и поставить подпись.

На предприятии должны иметься документальные подтверждения письменного уведомления сотрудников о вызовах, контроля за их посещениями ТЦК и официального информирования военкоматов о нарушителях.

Также необходимо будет представить подробный годовой план работы и приказ о состоянии воинского учета за предыдущий год, как того требует пункт 72 Порядка № 1487. Отсутствие этих документов или формальный подход к их составлению гарантируют замечания и проблемы в итоговом акте проверки.

Новини.LIVE сообщали, что владельцы бумажных призывных удостоверений и паспортов-книжек могут беспрепятственно оформить отсрочку от мобилизации дистанционно. Для этого достаточно сгенерировать электронный военный документ в "Резерв+" и подать онлайн-запрос, в частности в связи с уходом за нетрудоспособным родственником.

Военные, у которых в приложении "Армия+" ошибочно отобразился красный статус о самовольном оставлении части, могут снять эту отметку. Сначала следует обновить приложение и заново пройти авторизацию. Если ошибка осталась, придется привлечь непосредственного командира для официального обращения в Военную службу правопорядка.

В то же время наличие официального отсрочки или освобождения от службы освобождает военнообязанных от прохождения военно-медицинской комиссии в этот период. Отсутствие обновленного заключения ВМК во время действия такого защищенного статуса не влечет за собой штрафов.