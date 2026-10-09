Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Проверка воинского учета 2026: как предпринимателям успешно пройти её

Проверка воинского учета 2026: как предпринимателям успешно пройти её

Ua ru
9 октября 2026 13:15
Проверка воинского учета в 2026 году: что нужно подготовить для успешного прохождения
Проверка документов сотрудником ТЦК. Фото: коллаж Новини.LIVE

Проверка соблюдения правил воинского учета в 2026 году сопряжена со значительными рисками для бизнеса. Если выяснится, что превышены лимиты бронирования, это грозит потерей статуса критически важного предприятия, а игнорирование новых правил в отношении электронных документов при трудоустройстве обернется для руководства штрафными санкциями.

Какие документы необходимо привести в порядок и что нужно знать о правилах учета в 2026 году, посоветовали специалисты по трудовому законодательству портала 7eminar, передает Новини.LIVE.

Реклама

Бронирование на работе: требования к новичкам

Наибольшая угроза во время проверок грозит тем компаниям, которые обеспечивают жизнедеятельность экономики в особый период. Руководствуясь правительственными постановлениями №76 и №650, комиссии тщательно будут проверять общее количество забронированных специалистов на предприятии. Выявление факта превышения разрешенных лимитов автоматически приводит к полной потере статуса критичности.

Также комиссия будет проверять соблюдение обновленных правил найма. Начиная с 27 июня 2026 года, законодательство безоговорочно требует проверять у кандидатов исключительно свежие распечатки электронных военно-учетных документов.

Согласно пункту 34 Порядка № 1487, сгенерированный в системе "Оберег" документ должен быть сформирован не позднее чем за 72 часа до момента официального приема на работу.

Читайте также:

Исключение сделано только для сотрудников разведывательных органов, СБУ и тех лиц, которые были трудоустроены еще до начала цифровизации, поэтому их бумажные копии остаются действительными. В то же время, если сотрудник компании ушел на фронт, работодатель должен предоставить инспекторам справку по форме № 5, подтверждающую прохождение военной службы.

Что комиссия проверяет в первую очередь на предприятии

Фактический аудит начинается с изучения базовой кадровой документации и уровня профессиональной подготовки лиц, ответственных за воинский учет.

ТЦК сразу запрашивает у руководства:

  • приказы о назначении ответственного сотрудника, определении его заместителя на время отсутствия и установлении соответствующих финансовых доплат;
  • должностную инструкцию кадровика и уведомление по приложению 1 к Порядку № 1487, официально направленное в военкомат;
  • наличие сертификата об успешном повышении квалификации (или документальные подтверждения планирования такого обучения в профильных учреждениях в соответствии с приложением 31).

Особое внимание при анализе документов уделяется датам. Инспекторы обязательно будут проверять почтовые квитанции или входящие штампы военкоматов на уведомлениях о назначении. Если приказ издан давно, эксперты советуют подписать новый и отправить уведомление в ТЦК в семидневный срок. Кроме того, на предприятии должна быть распечатана папка с "Правилами воинского учета", где каждый нанятый военнообязанный или призывник должен поставить личную подпись об ознакомлении.

Уведомления, списки и сверка данных на предприятии

Ведение оперативных и персональных списков должно быть завершено до 25 января (по состоянию на 1 января текущего года). О любых изменениях в данных необходимо информировать военкомат в соответствии с приложением 4, используя исключительно ценные письма с описью вложения или заказные отправления.

Внутренний аудит списков с документами работников разрешается оформлять в произвольной форме. Это может быть график, таблица, служебная записка, акт или журнал по приложению 9. Главное условие — чтобы электронная выписка, которую сотрудник предоставляет для такой сверки, была сгенерирована именно в день проведения процедуры.

Внешнюю сверку с теми ТЦК, где подчиненные находятся на учете, необходимо провести до 1 декабря в согласованные сроки. В то же время сверка с военкоматом по месту непосредственной регистрации самого предприятия с лета 2026 года стала обязательной для всех без исключения компаний, даже если их не включили в официальные графики госадминистраций.

Для согласования сроков предприятие должно по собственной инициативе направить письмо в ТЦК. Если же военкоматы не отвечают на запросы, кадровики обязаны направлять дополнительные обращения, фиксируя это в журнале учета результатов. Именно там, в графе «Решение руководителя», директор компании должен лично расписать комплекс мер по устранению выявленных недостатков и поставить подпись.

На предприятии должны иметься документальные подтверждения письменного уведомления сотрудников о вызовах, контроля за их посещениями ТЦК и официального информирования военкоматов о нарушителях.

Также необходимо будет представить подробный годовой план работы и приказ о состоянии воинского учета за предыдущий год, как того требует пункт 72 Порядка № 1487. Отсутствие этих документов или формальный подход к их составлению гарантируют замечания и проблемы в итоговом акте проверки.

Новини.LIVE сообщали, что владельцы бумажных призывных удостоверений и паспортов-книжек могут беспрепятственно оформить отсрочку от мобилизации дистанционно. Для этого достаточно сгенерировать электронный военный документ в "Резерв+" и подать онлайн-запрос, в частности в связи с уходом за нетрудоспособным родственником.

Военные, у которых в приложении "Армия+" ошибочно отобразился красный статус о самовольном оставлении части, могут снять эту отметку. Сначала следует обновить приложение и заново пройти авторизацию. Если ошибка осталась, придется привлечь непосредственного командира для официального обращения в Военную службу правопорядка.

В то же время наличие официального отсрочки или освобождения от службы освобождает военнообязанных от прохождения военно-медицинской комиссии в этот период. Отсутствие обновленного заключения ВМК во время действия такого защищенного статуса не влечет за собой штрафов.

военный учет мобилизация документы предприятия военнообязанные
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации