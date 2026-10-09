Перевірка військового обліку у 2026 році: що підготувати для успішного результату

Перевірка документів працівником ТЦК. Фото: колаж Новини.LIVE

Перевірка дотримання правил військового обліку у 2026 році несе суттєві ризики для бізнесу. Якщо виявиться, що є перевищення лімітів бронювання, то це загрожує втратою статусу критичного підприємства, а ігнорування нових правил щодо електронних документів при працевлаштуванні обернеться для керівництва штрафними санкціями.

Які документи треба привести до ладу та що треба знати про правила обліку в 2026 порадили фахівці з трудового законодавства порталу 7eminar, передає Новини.LIVE.

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Бронювання на роботі вимоги до новачків

Найбільша загроза під час перевірок очікує на ті компанії, які забезпечують життєдіяльність економіки в особливий період. Керуючись урядовими постановами №76 та №650, комісії прискіпливо будуть перевіряти загальну кількість заброньованих фахівців на підприємстві. Виявлення факту перевищення дозволених лімітів автоматично призводить до повної втрати статусу критичності.

Також комісія буде перевіряти дотримання оновлених правил найму. Починаючи з 27 червня 2026 року, законодавство безальтернативно вимагає перевіряти в кандидатів виключно свіжі роздруківки електронних військово-облікових документів.

Згідно з пунктом 34 Порядку №1487, згенерований в системі "Оберіг" документ має бути сформований не пізніше ніж за 72 години до моменту офіційного оформлення в штат.

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Виняток залишили тільки для співробітників розвідувальних органів, СБУ та тих осіб, які працевлаштовувалися ще до початку цифровізації, тому їхні паперові копії залишаються легітимними. Водночас, якщо співробітник компанії пішов на фронт, роботодавець мусить надати інспекторам довідку за формою 5, яка підтверджує проходження військової служби.

Що комісія перевіряє в першу чергу на підприємстві

Фактичний аудит розпочинається з вивчення базової кадрової документації та рівня фахової підготовки відповідальних за військовий облік осіб.

ТЦК одразу запитує у керівництва:

накази щодо призначення відповідального співробітника, визначення його заступника на час відсутності та встановлення відповідних фінансових доплат;

посадову інструкцію кадровика та повідомлення за додатком 1 до Порядку №1487, офіційно надіслане до військкомату;

наявність сертифіката про успішне підвищення кваліфікації (або ж документальні докази планування такого навчання у профільних закладах згідно з додатком 31).

Особливу увагу під час аналізу паперів приділяють датам. Інспектори обов'язково перевірятимуть поштові чеки або вхідні штампи військкоматів на повідомленнях про призначення. Якщо наказ видано давно, експерти радять підписати новий і відправити повідомлення до ТЦК у семиденний термін. Крім цього, на підприємстві має бути роздрукована папка з Правилами військового обліку, де кожен найнятий військовозобов'язаний чи призовник мусить поставити особистий підпис про ознайомлення.

Оповіщення, списки та звіряння даних на підприємстві

Ведення оперативних і персональних списків мають бути підписані та зареєстровані до 25 січня (станом на 1 січня поточного року). Про будь-які зміни в даних військкомат треба інформувати згідно з додатком 4, використовуючи виключно цінні листи з описом вкладення або рекомендовані відправлення.

Внутрішній аудит списків із документами працівників дозволяється оформлювати в довільній формі. Це може бути графік, таблиця, службова записка, акт або журнал за додатком 9. Головний нюанс, щоб електронний витяг, який працівник надає для такого звіряння, був згенерований саме в день проведення процедури.

Зовнішнє звіряння з тими ТЦК, де підлеглі перебувають на обліку, необхідно провести до 1 грудня у погоджені терміни. Водночас звіряння з військкоматом за місцем безпосередньої реєстрації самого бізнесу з літа 2026 року стало обов'язковим для всіх без винятку компаній, навіть якщо їх не включили до офіційних графіків держадміністрацій.

Для узгодження строків підприємство має ініціативно надіслати лист до ТЦК. Якщо ж військкомати не відповідають на запити, кадровики зобов'язані слати додаткові звернення, фіксуючи це в журналі обліку результатів. Саме там, у графі "Рішення керівника", директор компанії має особисто розписати комплекс заходів для усунення знайдених недоліків та поставити підпис.

На підприємстві повинні бути документальні докази письмового оповіщення співробітників про виклики, контролю за їхніми візитами до ТЦК та офіційного інформування військкомів про порушників.

Також потріно буде показати детальний річний план роботи та наказ про стан військового обліку за попередній рік, як того вимагає пункт 72 Порядку №1487. Відсутність цих документів або формальний підхід до їх складання гарантують зауваження та проблеми в підсумковому акті перевірки.

Новини.LIVE інформували, що власники паперових приписних посвідчень і паспортів-книжечок можуть безперешкодно оформити відстрочку від мобілізації дистанційно. Для цього достатньо згенерувати електронний військовий документ у "Резерв+" і подати онлайн-запит, зокрема у зв'язку з доглядом за непрацездатним родичем.

Військові, у яких у додатку "Армія+" помилково висвітився червоний статус про самовільне залишення частини, можуть зняти цю позначку. Спочатку слід оновити застосунок і заново пройти авторизацію. Якщо помилка залишилася, доведеться підключати безпосереднього командира для офіційного звернення до Військової служби правопорядку.

Водночас наявність офіційного бронювання або відстрочки звільняє військовозобов'язаних від проходження військово-лікарської комісії у цей період. Відсутність оновленого висновку ВЛК під час дії такого захищеного статусу не тягне за собою штрафів.