Как подготовиться к военной службе, рассказала психолог

Курсанты и оформление документов на контракт. Фото: Минобороны, Pexels, коллаж Новини.LIVE

Психолог Виктория Островская заявила, что прежде чем принять участие в боевых действиях, человек должен понять, сможет ли он справиться с реальностью войны и будет ли его психика готова к такому суровому испытанию. Особенно это касается новичков.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом психолог рассказала в комментарии "Факты ICTV".

Что важно знать новичкам о подготовке к военной службе

"Многими украинцами сегодня руководят эмоции, основанные на глубоком чувстве патриотизма. Но при этом далеко не все осознают, насколько тяжелыми могут быть последствия для их психики", — сказала Виктория Островская.

Психолог подчеркнула, что перед тем как принять окончательное решение, необходимо обязательно обратиться к специалисту, чтобы оценить, готова ли психика к тому, с чем придется столкнуться в реальных боевых условиях.

В частности, тем, кто впервые планирует пойти на военную службу, следует учитывать следующие факторы:

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следует понимать, что гибель сослуживца, свидетелем которой можно стать лично, может оказаться слишком тяжелым эмоциональным потрясением и будет не по силам эмоциональной ментальности;

не стоит ориентироваться на военных, уже имеющих боевой опыт: их психика, как правило, более закалена;

подготовка к службе должна быть не только физической, но и психологической, длительной и основательной, а не ограничиваться одним месяцем.

человек, не проходивший военную службу, но решивший отправиться на передовую, должен осознавать, что может не справиться с тем, что увидит в зоне боевых действий, и психологически сломаться;

не следует принимать решение поспешно — необходимо все тщательно обдумать и взвесить все аргументы;

важно думать не фразой "я должен", а прежде всего вопросом — "смогу ли я";

не нужно стыдиться того, что вы не находитесь на войне: у каждого человека есть своё предназначение и своё место, где он должен быть.

"Прежде чем отправиться в зону боевых действий, обязательно посетите психолога, лучше — военного", — резюмировала Виктория Островская.

Как сообщали Новини.LIVE, заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин считает, что Украина не должна соперничать с Россией по количеству военных. По его словам, акцент нужно делать на технологии и эффективность уничтожения врага.

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