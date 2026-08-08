Як підготуватися до військової служби, розповіла психолог

Курсанти та підготовка документів на контракт. Фото: Міноборони, Pexels, колаж Новини.LIVE

Психолог Вікторія Островська заявила, що перш ніж взяти участь у бойових діях, людина має зрозуміти, чи зможе впоратися з реальністю війни і чи буде готова її психіка до такого жорсткого випробування. Особливо це стосується новачків.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це психолог сказала в коментарі "Факти ICTV".

Що важливо знати новачкам про підготовку до військової служби

"Багатьма українцями сьогодні керують емоції, засновані на глибокому почутті патріотизму. Але при цьому далеко не всі усвідомлюють, наскільки важкими можуть бути наслідки для їхньої психіки", — сказала Вікторія Островська.

Психолог наголосила, що перед тим як приймати остаточне рішення, необхідно обов’язково звернутися до фахівця, щоб оцінити, чи готова психіка до того, з чим доведеться зіткнутися в реальних бойових умовах.

Зокрема тим, хто вперше планує йти на військову службу, треба враховувати наступні фактори:

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слід розуміти, що загибель побратима, свідком якої можна стати особисто, може виявитися надто важким емоційним потрясінням і буде не під силу емоційній ментальності;

не варто дивитися на військових, які вже мають бойовий досвід: їхня психіка зазвичай більш загартована;

підготовка до служби має бути не лише фізичною, а й психологічною, тривалою та ґрунтовною, а не обмежуватися одним місяцем.

людина, яка не проходила військову службу, але вирішила вирушити на передову, має усвідомлювати, що може не впоратися з тим, що побачить у зоні бойових дій, і психологічно зупиниться;

не слід приймати рішення поспіхом — необхідно все ретельно обдумати та зважити всі аргументи;

важливо думати не фразою "я повинен", а насамперед питанням — "чи зможу я";

не потрібно відчувати сором через те, що ви не перебуваєте на війні: у кожної людини є своє призначення і своє місце, де вона повинна бути.

"Перед тим, як відправитися в зону бойових дій, обов’язково відвідайте психолога, краще — військового", — резюмувала Вікторія Островська.

Як повідомляли Новини.LIVE, заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін вважає, що Україна не повинна змагатися з Росією за кількістю військових. За його словами, акцент треба робити на технології та ефективність знищення ворога.

Також ми писали, що Максим Жорін розповів головний секрет, чому попри кризу мобілізації до корпусу все одно приходять багато добровольців.