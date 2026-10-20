Психолог с военным. Фото иллюстративное: dnuvs.in.ua

Военным, которые во время службы получили боевой стресс, оказывают психологическую помощь. Реабилитация — эффективный способ борьбы с последствиями стресса, но в случае психологических расстройств она не заменит лечение. Если есть тревожность или бессонница, следует обратиться к специалисту, чтобы он установил, нет ли посттравматического синдрома (ПТСР).

Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Психологическая помощь для защитников Украины

Психологическую помощь оказывают в подразделениях ВСУ, в специализированных пунктах или в реабилитационных учреждениях. Если есть психические расстройства или стресс, стоит обратиться к офицеру-психологу или специалисту по психологической поддержке личного состава. Психолог определит, какая помощь нужна бойцу: консультации, реабилитация в специализированном пункте или направление на лечение. Чтобы снять напряжение после боевых заданий, проводят психологическую декомпрессию (комплекс первичных мер физической и психологической реабилитации, — Ред.).

Если помощи, оказанной в подразделении, недостаточно, можно воспользоваться программами восстановления:

7–14 суток — пребывание в тыловой зоне, если военнослужащий из-за психотравматического стресса временно не может выполнять боевые задачи;

14–21 суток — пребывание в учреждениях на безопасном расстоянии от линии соприкосновения.

Формат восстановления определяют специалисты, а направление организовывает воинская часть. Психологи оценивают, в какой помощи нуждается военнослужащий, медицинская служба согласовывает их заключение, а командир принимает решение. Программа восстановления может состоять из занятий с психологом, физической реабилитации, спортивных и культурных мероприятий, встреч с семьей.

Защитники Украины и члены их семей могут получить психологическую помощь по программе Минветеранов бесплатно, пока действует военное положение и в течение трех месяцев после его окончания. Доступна как очная, так и дистанционная помощь. Если бойцу необходимо выехать из части, на это должно дать разрешение командования. Обращение за помощью является добровольным и конфиденциальным. От отдельных этапов программы военнослужащий может отказаться.

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Куда звонить, чтобы получить психологическую поддержку:

0 800 500 410 — для военнослужащих ВСУ (звонить можно по будням с 09:00 до 18:00);

— для военнослужащих ВСУ (звонить можно по будням с 09:00 до 18:00); 0 800 23 20 29 — круглосуточная кризисная поддержка Украинского ветеранского фонда.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" сообщал, что вручение мобилизационного распоряжения не означает, что человека немедленно отправят на передовую. Такой документ — официальное требование явиться в ТЦК. Причиной вызова в военкомат может быть не только призыв, но и необходимость уточнить учетные данные или пройти медкомиссию.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны писал об автоматическом продлении отсрочек. Более 90% действующих отсрочек продлят без повторных заявлений. Обращаться в государственные учреждения для этого не нужно.