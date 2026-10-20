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Головна Мобілізація Психологічна реабілітація: яку допомогу надають військовим

Психологічна реабілітація: яку допомогу надають військовим

Ua ru
20 жовтня 2026 06:30
Яку психологічну допомогу можуть безоплатно отримати військовослужбовці dnuvs.in.ua
Психолог із військовим. Фото ілюстративне: dnuvs.in.ua

Військовим, які під час служби зазнали бойового стресу, надають психологічну допомогу. Реабілітація — ефективний спосіб боротьби з наслідками стресу, але в разі психологічних розладів вона не замінить лікування. Якщо є тривожність або безсоння, варто звернутися до фахівця, аби він встановив, чи немає посттравматичного синдрому (ПТСР).

Про це в неділю, 18 жовтня, повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Психологічна допомога для захисників України

Психологічну допомогу надають у підрозділах ЗСУ, на спеціалізованих пунктах або в закладах відновлення. Якщо є психічні розлади або стрес, варто звернутися до офіцера-психолога або фахівця психологічної підтримки персоналу. Психолог визначить, яка допомога потрібна бійцю: консультації, відновлення на спеціалізованому пункті або направлення на лікування. Щоб знищити напругу після бойових завдань, проводять психологічну декомпресію (комплекс первинних заходів фізичної та психологічної реабілітації, — Ред.). 

Якщо допомоги, яку надали в підрозділі, недостатньо, можна скористатися програмами відновлення:

  • 7–14 діб — перебування в тиловій смузі, якщо військовий через психотравматичну травму тимчасово не може виконувати бойові завдання;
  • 14–21 доба — перебування в закладах на безпечній відстані від лінії зіткнення.

Формат відновлення визначають фахівці, а направлення організовує військова частина. Психологи оцінюють, якої допомоги потребує військовий, медична служба погоджує їхній висновок, а командир ухвалює рішення. Програма відновлення може складатися із занять із психологом, фізичної реабілітації, спортивних і культурних заходів, зустрічі з родиною.

Захисники України та члени їхніх родин можуть отримати психологічну допомогу за програмою Мінветеранів безоплатно, доки діятиме воєнний стан і впродовж трьох місяців після його завершення. Доступна як очна, так і дистанційна допомога. Якщо бійцю треба виїхати з частини, на це має надати дозвіл командування. Звернення по допомогу добровільне та конфіденційне. Від окремих етапів програми військовий може відмовитися.

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Куди телефонувати, щоб отримати психологічну підтримку:

  • 0 800 500 410 — для військовослужбовців ЗСУ (можна телефонувати по буднях від 09:00 до 18:00);
  • 0 800 23 20 29 — цілодобова кризова підтримка Українського ветеранського фонду.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" повідомляв, що вручення мобілізаційного розпорядження не означає, що людину миттєво відправлять на передову. Такий документ — офіційний виклик до ТЦК. Причиною запрошення до військкомату може бути не лише призов, а й необхідність уточнити облікові дані або пройти медкомісію.

Також Новини.LIVE з посиланням на Міноборони писав про автоматичне продовження відстрочок. Понад 90% чинних відстрочок подовжать без повторних заяв. Звертатися до державних установ для цього не потрібно.

армія психологічна допомога реабілітація військовослужбовці ПТСР
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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