Психологическая помощь в ВСУ: как получить направление на реабилитацию

Военнослужащий ВСУ. Фото: 24-я ОМБр

Украинские военнослужащие имеют право на бесплатную психологическую помощь и специальные программы восстановления продолжительностью от 7 до 21 дня. Для прохождения декомпрессии или реабилитации военнослужащему достаточно обратиться к офицеру-психологу. В дальнейшем окончательное решение о лечении принимает командир части.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Как военному получить психиатрическую помощь на фронте

Министерство обороны Украины разработало многоуровневую систему психологической поддержки для военнослужащих, которые сталкиваются с боевым истощением, тревожностью или проблемами со сном. Чтобы получить профессиональную консультацию, не обязательно иметь установленный психиатрический диагноз типа ПТСР. Первичным звеном является работа непосредственно в подразделении, где военнослужащему следует обратиться к офицеру-психологу, медикам или своему командиру.

Для бойцов, выполняющих задачи на передовой, работают специальные пункты психологической помощи. Группы контроля боевого стресса обучают там методам саморегуляции, помогают снять острое напряжение и проводят декомпрессию. Это обязательный этап постепенного перехода от интенсивных боев к более спокойному ритму жизни.

Как получить направление к психологу или психиатру

Если коротких консультаций оказывается недостаточно, защитника направляют на полноценное восстановление.

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Процедура направления выглядит следующим образом:

офицер-психолог оценивает состояние военнослужащего и формирует соответствующие списки;

представители медицинской службы части согласовывают кандидатов;

командир подразделения принимает окончательное решение и издает официальный приказ о командировании.

Местоположение и продолжительность пребывания в учреждении зависят от серьезности проблемы. Бойцов, временно утративших способность выполнять боевые приказы из-за травматического опыта, отправляют в тыловую зону на срок от 7 до 14 суток. Если же ситуация требует полной изоляции от фронта, военных везут в отдаленные центры, где программа длится от 14 до 21 дня.

Что включает в себя курс психологической реабилитации бойца

В реабилитационных центрах специалисты проводят повторную оценку состояния военнослужащего и разрабатывают индивидуальную программу.

В стандартный курс обычно входят:

групповые занятия, индивидуальная терапия, обучение техникам контроля эмоций;

лечебная физкультура, сеансы массажа и общая двигательная активность;

культурные мероприятия, спорт, а в отдельных учреждениях — возможность временного проживания вместе с семьей.

Военнослужащий имеет право отказаться от определенных этапов индивидуальной программы, поскольку вся система основана на принципах добровольности и защиты персональных данных.

Следует проводить разграничение между психологическим восстановлением и полноценным лечением. Если у бойца диагностируется алкогольная или наркотическая зависимость, либо острое психиатрическое расстройство, его направляют исключительно по медицинскому маршруту. То же самое касается случаев, когда симптомы критически мешают выполнению служебных обязанностей.

В то же время у защитников есть законная возможность работать с гражданскими экспертами. Через систему Минветеранов военные и их семьи могут бесплатно посещать специалистов из государственного реестра. Эта возможность доступна на период военного положения и в течение трех месяцев после его отмены. Для этого необходимо получить направление от врача и согласовать выезд за пределы части.

Для оперативных консультаций в Украине действуют бесплатные телефонные линии:

0 800 500 410 — контактный центр психологической помощи ВСУ (работает в будние дни с 09:00 до 18:00, во время военного положения возможны ограничения графика).

— контактный центр психологической помощи ВСУ (работает в будние дни с 09:00 до 18:00, во время военного положения возможны ограничения графика). 0 800 33 20 29 — круглосуточная горячая линия кризисной поддержки Украинского фонда ветеранов.

Новини.LIVE сообщали, что военнослужащие имеют право получать диплом в гражданских вузах параллельно со службой, выбрав заочный или дистанционный формат. Но обязательным условием является согласие командования части. Отдельным бойцам закон позволяет даже брать дополнительный оплачиваемый отпуск на период экзаменационной сессии.

Как мобилизованные граждане, так и контрактники защищены пакетом государственных гарантий на период военной службы и после демобилизации. Защитникам гарантируют сохранение рабочего места на гражданской службе, полное денежное и медицинское обеспечение, законные перерывы на отдых, выплаты за полученные травмы и комплексную поддержку во время адаптации к мирной жизни.