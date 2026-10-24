Психологічна допомога в ЗСУ: як взяти направлення на реабілітацію

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 24 ОМБр

Українські оборонці мають право на безкоштовну психологічну допомогу та спеціальні програми відновлення тривалістю від 7 до 21 дня. Для проходження декомпресії чи реабілітації військовому достатньо звернутися до офіцера-психолога. Надалі фінальне рішення щодо лікування ухвалює командир частини.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

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Як військовому отримати психіатричну допомогу на фронті

Міністерство оборони України розробило багаторівневу систему психологічної підтримки для армійців, які стикаються з бойовим виснаженням, тривожністю чи проблемами зі сном. Аби отримати фахову консультацію, не обов'язково мати встановлений психіатричний діагноз типу ПТСР. Первинною ланкою є робота безпосередньо у підрозділі, де військовослужбовцю слід звернутися до офіцера-психолога, медиків або свого командира.

Для бійців, які виконують завдання на передовій, працюють спеціальні пункти психологічної допомоги. Групи контролю бойового стресу навчають там методам саморегуляції, допомагають зняти гостру напругу та проводять декомпресію. Це обов'язковий етап поступового переходу від інтенсивних боїв до спокійнішого ритму життя.

Як отримати направлення до психолога чи психіатра

Якщо коротких консультацій виявляється замало, захисника відправляють на повноцінне відновлення.

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Процедура направлення виглядає так:

офіцер-психолог оцінює стан армійця та формує відповідні списки;

представники медичної служби частини погоджують кандидатів;

командир підрозділу ухвалює остаточне рішення та видає офіційний наказ про відрядження.

Локація та тривалість перебування у закладі залежать від глибини проблеми. Бійців, які тимчасово втратили здатність виконувати бойові накази через травматичний досвід, відправляють у тилову смугу на термін від 7 до 14 діб. Якщо ж ситуація вимагає повної ізоляції від фронту, військових везуть до віддалених центрів, де програма триває від 14 до 21 дня.

Що передбачає курс психологічнох реабілітації бійця

У центрах відновлення фахівці проводять повторну оцінку стану військового і формують персональну програму.

До стандартного курсу зазвичай входять:

групові заняття, індивідуальна терапія, навчання технікам контролю емоцій;

лікувальна фізкультура, сеанси масажу та загальна рухова активність;

культурні події, спорт, а в окремих закладах — можливість тимчасового проживання разом із родиною.

Військовий має право відмовитися від певних етапів індивідуальної програми, оскільки вся система базується на принципах добровільності та захисту персональних даних.

Варто розмежовувати психологічне відновлення та повноцінне лікування. Якщо у бійця фіксують алкогольну чи наркотичну залежність, або ж гострий психіатричний розлад, його направляють виключно за медичним маршрутом. Те саме стосується випадків, коли симптоми критично заважають виконанню службових обов'язків.

Водночас захисники мають легальну можливість працювати з цивільними експертами. Через систему Мінветеранів військові та їхні родини можуть безкоштовно відвідувати фахівців із державного реєстру. Ця опція доступна на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування. Для цього необхідно отримати направлення лікаря та погодити виїзд за межі частини.

Для оперативних консультацій в Україні діють безкоштовні телефонні лінії:

0 800 500 410 — контактний центр психологічної допомоги ЗСУ (працює у будні з 09:00 до 18:00, під час воєнного стану можливі обмеження графіка).

— контактний центр психологічної допомоги ЗСУ (працює у будні з 09:00 до 18:00, під час воєнного стану можливі обмеження графіка). 0 800 33 20 29 — цілодобова гаряча лінія кризової підтримки Українського ветеранського фонду.

Новини.LIVE інформували, що військовослужбовці мають право здобувати диплом у цивільних вишах паралельно зі службою, обравши заочний чи дистанційний формат. Але обов'язковою умовою є згода від командування частини. Окремим бійцям закон дозволяє навіть брати додаткову оплачувану відпустку на період екзаменаційної сесії.

Як мобілізовані громадяни, так і контрактники захищені пакетом державних гарантій на період військової служби й після демобілізації. Захисникам гарантують збереження робочого місця на цивільній роботі, повне грошове та медичне забезпечення, законні паузи на відпочинок, виплати за отримані травми та комплексну підтримку під час адаптації до мирного життя.