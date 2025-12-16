Бывший советник Трампа Болтон считает, что Украине надо отправлять больше молодежи на фронт

Экс-советник Трампа Джон Болтон. Фото: Reuters

Не 25, а 18 лет — такую планку призыва предлагает установить для украинцев бывший советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. За счет молодежи, которая нужна на фронте, Украина сможет выдержать давление оккупантов РФ и отстоять суверенитет.

Об этом Джон Болтон заявил в интервью телеканалу France 24.

Реклама

Читайте также:

Больше силы на поле боя

Американец был откровенным. Он считает, что нынешние ограничения мешают обороне. Чтобы удержать удар, ВСУ нуждаются в ресурсе.

"Я думаю, что им нужно снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет. Это даст больше силы на поле боя", — подчеркнул экс-советник.

Он добавил еще один аргумент: справедливость. Бремя войны, по его убеждению, должно ложиться на плечи всего общества равномерно, а не выборочно.

Ранее сообщалось, что юрист Сергей Старенький раскрыл новую схему ТЦК. Мужчин задерживают на улицах, силой везут в военкоматы, а на бумаге они становятся "добровольцами".

Также мы сообщали, что по прогнозу юриста Геннадия Друзенко, после войны украинцы массово пойдут в суды, что повлечет посадки представителей ТЦК за "бусификацию".