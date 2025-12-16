Відео
Головна Мобілізація Хай воюють 18-річні — в США закликали знизити вік набору до ЗСУ

Хай воюють 18-річні — в США закликали знизити вік набору до ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 04:30
Колишній радник Трампа Болтон вважає, що Україні треба відправляти більше молоді на фронт
Ексрадник Трампа Джон Болтон. Фото: Reuters

Не 25, а 18 років — таку планку призову пропонує встановити для українців колишній радник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон. За рахунок молоді, яка потрібна на фронті, Україна зможе витримати тиск окупантів РФ та відстояти суверенітет.

Про це Джон Болтон заявив в інтерв'ю телеканалу France 24.

Більше сили на полі бою

Американець був відвертим. Він вважає, що нинішні обмеження заважають обороні. Щоб втримати удар, ЗСУ потребують ресурсу.

"Я думаю, що їм потрібно знизити мобілізаційний вік із 25 до 18 років. Це дасть більше сили на полі бою", — наголосив ексрадник.

Він додав ще один аргумент: справедливість. Тягар війни, на його переконання, має лягати на плечі всього суспільства рівномірно, а не вибірково.

Раніше повідомлялось, що юрист Сергій Старенький розкрив нову схему ТЦК. Чоловіків затримують на вулицях, силоміць везуть до військкоматів, а на папері вони стають "добровольцями".

Також ми повідомляли, що за прогнозом юриста Геннадія Друзенко, після війни українці масово підуть до судів, що спричинить посадки представників ТЦК за "бусифікацію".

армія військовий облік мобілізація військовозобов'язані новобранці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
