Мобилизация заключенных — 11 тысяч осужденных воюют в ВСУ

СИЗО в Черкассах. Фото: Суспільне

Украинские заключенные все чаще выбирают службу в ВСУ вместо тюремных камер. Осужденные сами ищут подразделения, проходят обучение и идут в штурмовые группы.

Об этом рассказала старший инспектор Черкасского СИЗО Светлана Власенко в комментарии "Суспільному".

Реклама

Читайте также:

Штурмовики с прошлым: кто имеет право на автомат

По официальным данным Государственной уголовно-исполнительной службы, на конец 2025 года в армию присоединились уже 11 тысяч осужденных.

Сейчас в Черкасском СИЗО 12 мужчин ждут отправки в колонии, чтобы оттуда поехать на фронт. Они уже подписали согласие. Теперь их судьба — передовая. За два года из этого изолятора в Силы обороны пошли девять человек, сделав сознательный выбор.

Государство установило строгие фильтры. Убийцам, насильникам и террористам оружие не дают. Предателям путь в армию тоже закрыт. Однако осужденные за кражи или мошенничество получают шанс. Окончательное решение всегда за судом. Если человек подходит, его приговор отменяют на время службы.

Один из осужденных по имени Олег отбывает восемь лет за кражу. Он уже воевал в 2014-м и в 2022-м. Сидеть в камере он не хочет.

Олег сам выбрал 235-ю бригаду. Рекруты приехали прямо в учреждение. Мужчина говорит, что лучше остановить россиян там, чем видеть "Бучу" у себя дома.

Где могут служить осужденные

Механизм работает четко. Заключенные служат только в штурмовых подразделениях, а это тяжелая работа. Сначала они проходят базовую подготовку на отдельных полигонах. В бригаду новобранец попадает только тогда, когда командир дает "добро".

Марк Федоров ранее имел проблемы с законом из-за разбоев. Теперь он - морпех 36-й бригады. Марк стал пулеметчиком. Он вспоминает, как боялся стать "пушечным мясом", но реальность оказалась другой. Коллектив принял его как равного. Ресоциализация прошла успешно. Военный говорит, что армия изменила его взгляды на жизнь.

Однако система имеет пробелы. Председатель ОО "Защита заключенных Украины" Олег Цвилый указывает на юридические ловушки. У бывших заключенных нет права на отпуск и это демотивирует. После ранения они не могут лечиться дома под наблюдением родных. Более того, возвращенные из плена осужденные должны снова идти в бой без права выбора.

Военнослужащий с позывным "Мехико" уверяет: осужденные ничем не отличаются от обычных бойцов. На полигоне сразу видно, кто пришел воевать, а кто — искать легких путей. Большинство из них — максимально мотивированные люди. Они знают, что это их последний шанс вернуться к нормальному обществу.

Напомним, в Полтаве планируют усилить мобилизационные мероприятия. Речь идет о задержании военнообязанных не только на улицах, но и в государственных учреждениях.

Также мы сообщали, что граждан, которые имеют отсрочку, тоже могут отправить на ВВК. Правда, такое может произойти только в двух случаях.