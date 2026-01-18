Мобілізація ув'язнених — 11 тисяч засуджених воюють у ЗСУ

СІЗО у Черкасах. Фото: Суспільне

Українські в'язні дедалі частіше обирають службу в ЗСУ замість тюремних камер. Засуджені самі шукають підрозділи, проходять вишкіл та йдуть у штурмові групи.

Про це розповіла старша інспекторка Черкаського СІЗО Світлана Власенко у коментарі "Суспільному".

За офіційними даними Державної кримінально-виконавчої служби, на кінець 2025 року до війська долучилися вже 11 тисяч засуджених.

Зараз у Черкаському СІЗО 12 чоловіків чекають на відправку в колонії, щоб звідти поїхати на фронт. Вони вже підписали згоду. Тепер їхня доля — передова. За два роки з цього ізолятора до Сил оборони пішли дев'ятеро людей, зробивши свідомий вибір.

Держава встановила суворі фільтри. Вбивцям, ґвалтівникам та терористам зброю не дають. Зрадникам шлях до війська теж закритий. Проте засуджені за крадіжки чи шахрайство отримують шанс. Остаточне рішення завжди за судом. Якщо людина підходить, її вирок скасовують на час служби.

Один із засуджених на ім'я Олег відбуває вісім років за крадіжку. Він уже воював у 2014-му та у 2022-му. Сидіти в камері він не хоче.

Олег сам обрав 235-ту бригаду. Рекрути приїхали прямо в установу. Чоловік каже, що краще зупинити росіян там, ніж бачити "Бучу" у себе вдома.

Де можуть служити засуджені

Механізм працює чітко. В’язні служать лише у штурмових підрозділах, а це важка робота. Спочатку вони проходять базову підготовку на окремих полігонах. У бригаду новобранець потрапляє лише тоді, коли командир дає "добро".

Марк Федоров раніше мав проблеми з законом через розбої. Тепер він — морпіх 36-ї бригади. Марк став кулеметником. Він згадує, як боявся стати "гарматним м'ясом", але реальність виявилася іншою. Колектив прийняв його як рівного. Ресоціалізація пройшла успішно. Військовий каже, що армія змінила його погляди на життя.

Проте система має прогалини. Голова ГО "Захист в'язнів України" Олег Цвілий вказує на юридичні пастки. У колишніх в’язнів немає права на відпустку і це демотивує. Після поранення вони не можуть лікуватися вдома під наглядом рідних. Ба більше, повернуті з полону засуджені мусять знову йти у бій без права вибору.

Військовослужбовець із позивним "Мехіко" запевняє: засуджені нічим не відрізняються від звичайних бійців. На полігоні одразу видно, хто прийшов воювати, а хто — шукати легких шляхів. Більшість із них — максимально вмотивовані люди. Вони знають, що це їхній останній шанс повернутися до нормального суспільства.

