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Главная Мобилизация Работа для геймеров и бухгалтеров: какие вакансии есть в ВСУ

Работа для геймеров и бухгалтеров: какие вакансии есть в ВСУ

Ua ru
15 сентября 2026 20:00
Как заключить контракт с ВСУ по своей гражданской специальности
Военнослужащие работают за компьютером. Фото: Генштаб ВСУ

Украинская армия массово привлекает гражданских специалистов через систему рекрутинга. Бухгалтеры, водители и ИТ-специалисты также очень нужны армии и могут гарантированно получить выбранную должность благодаря собеседованию. При этом все новобранцы обязательно проходят общевоенную подготовку.

Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Можно ли работать в армии без участия в боевых действиях

В отличие от классической мобилизации, когда призывника направляют на должность в соответствии с текущими потребностями армии, подписание контракта позволяет человеку использовать свои гражданские знания.

Кандидат может самостоятельно выбирать желаемую вакансию. Затем он проходит собеседование в конкретной бригаде и получает рекомендательное письмо. Этот документ является гарантией того, что специалист попадёт именно туда, где его навыки будут наиболее полезны, а также чётко будет знать сроки своей службы.

Армейские подразделения нуждаются в бесперебойном снабжении, грамотном документообороте, налаженной связи и ремонте сложной техники. Чтобы быстро освоить военную специальность, новобранцам достаточно опираться на многолетний опыт и гражданское образование. Для ускорения отбора в Минобороны советуют заранее подготовить дипломы или сертификаты о квалификации, а также четко определить свои сильные стороны.

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Найти своё место в армии может практически каждый специалист.

Гражданский опыт трансформируется в военные задачи по следующим основным направлениям:

  • Программисты и IT-специалисты (а также опытные геймеры) занимаются автоматизацией, кибербезопасностью, аналитикой и управлением БПЛА.
  • Инженеры, механики и электрики берут на себя эксплуатацию технических систем, ремонт бронетехники, автотранспорта, РЭБ и энергообеспечения.
  • Водители и логисты обеспечивают управление ресурсами, снабжение и эвакуацию.
  • Медики работают в госпиталях и на стабилизационных пунктах.
  • Менеджеры проектов, финансисты, юристы и бухгалтеры обеспечивают потребности штабной работы, делопроизводства и правовой поддержки.
  • Психологи, специалисты по коммуникациям, дизайнеры и видеооператоры отвечают за стратегические коммуникации, реабилитацию и создание медиаконтента.

Могут ли отправить в окопы после подписания контракта на работу в тылу

В Министерстве обороны опровергают самые распространенные мифы о службе. Никакого автоматического и случайного распределения при наборе не бывает. Армии остро нужны опытные специалисты для функционирования штабов. IT-специалистам не придется забывать о технологиях и сидеть в окопах, ведь армия остро нуждается в разработке цифровых решений и операторах дронов.

Обязательное прохождение БЗВП

В то же время в ведомстве подчеркивают, что выбранная тыловая или штабная должность не отменяет статуса военнослужащего. В первый же день новобранец не приступит к своим непосредственным обязанностям. Сначала абсолютно каждый проходит базовую общевоенную подготовку (БОВП). Там обучают инженерному делу, тактической медицине, правилам выживания, обращению с оружием и соблюдению субординации в соответствии с уставами. Только после этого может потребоваться дополнительное профессиональное обучение.

Новини.LIVE уже сообщали о том, что в Украине ввели новые мотивационные контракты для службы в ВСУ сроком от 6 до 24 месяцев. Они гарантируют дальнейшую отсрочку от мобилизации, социальный пакет, упрощенную процедуру поступления, возможность самостоятельно выбрать воинскую часть и право на выезд в зарубежный отпуск.

Минобороны значительно упростило процесс мобилизации для добровольцев за счет расширения цифровых сервисов рекрутинга. Подобрать желаемую специальность и подразделение теперь можно с помощью многих проверенных сервисов как онлайн, так и офлайн.

При этом каждый кандидат имеет законное право заранее подробно ознакомиться со всеми положениями контракта перед его заключением. Хотя форма типового договора строго закреплена законом и не подлежит изменениям, новобранцы могут заранее изучить все условия и получить исчерпывающие юридические разъяснения относительно своих прав и обязанностей.

ВСУ мобилизация вакансии контракт военная служба
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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