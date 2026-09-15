Як підписати контракт із ЗСУ за своєю цивільною професією

Військовослужбовці працюють з комп'ютером. Фото: Генштаб ЗСУ

Українська армія масово залучає цивільних спеціалістів через систему рекрутингу. Бухгалтери, водії та айтівці теж дуже потрібні війську і можуть гарантовано потрапити на обрану посаду завдяки співбесіді. При цьому всі новобранці обов'язково проходять загальновійськову підготовку.

На цьому наголосили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

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Чи можна працювати в армії без участі в бойових діях

На відміну від класичної мобілізації, де призовника відправляють на посаду відповідно до поточних потреб армії, підписання контракту дозволяє людині використати свої цивільні знання.

Кандидат може самостійно обирати бажану вакансію. Потім він проходить співбесіду в конкретній бригаді та отримує рекомендаційний лист. Цей документ є гарантією того, що спеціаліст потрапить саме туди, де його навички будуть найкориснішими, а також чітко знатиме терміни своєї служби.

Армійські підрозділи потребують безперебійного забезпечення, грамотного документообігу, налагодженого зв'язку та ремонту складної техніки. Щоб швидко опанувати військову спеціальність, новобранцям достатньо спиратися на роки практики та цивільну освіту. Для пришвидшення відбору в Міноборони радять заздалегідь підготувати дипломи чи сертифікати про кваліфікацію, а також чітко визначити власні сильні компетенції.

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Знайти своє місце у війську може практично кожен фахівець.

Цивільний досвід трансформується у військові задачі за такими основними напрямками:

Програмісти та IT-спеціалісти (а також досвідчені геймери) займаються автоматизацією, кібербезпекою, аналітикою та керуванням БпЛА.

(а також досвідчені геймери) займаються автоматизацією, кібербезпекою, аналітикою та керуванням БпЛА. Інженери, механіки та електрики беруть на себе експлуатацію технічних систем, ремонт бронетехніки, автотранспорту, РЕБ та енергозабезпечення.

беруть на себе експлуатацію технічних систем, ремонт бронетехніки, автотранспорту, РЕБ та енергозабезпечення. Водії та логісти забезпечують управління ресурсами, постачання та евакуацію.

забезпечують управління ресурсами, постачання та евакуацію. Медики працюють у шпиталях та на стабілізаційних пунктах.

працюють у шпиталях та на стабілізаційних пунктах. Менеджери проєктів, фінансисти, юристи та бухгалтери закривають потреби штабної роботи, діловодства і правової підтримки.

закривають потреби штабної роботи, діловодства і правової підтримки. Психологи, комунікаційники, дизайнери та відеографи відповідають за стратегічні комунікації, реабілітацію та створення медійного контенту.

Чи можуть відправити в окопи після підписання контракту на роботу в тилу

У Міністерстві оборони спростовують найпоширеніші міфи про службу. Жодного автоматичного та випадкового розподілу при рекрутингу не буває. Війську гостро потрібні досвідчені фахівці для функціонування штабів. IT-фахівцям не доведеться забувати про технології та сидіти в окопах, адже армія гостро потребує розробки цифрових рішень та операторів дронів.

Обов'язкове проходження БЗВП

Водночас у відомстві наголошують, що обрана тилова чи штабна посада не скасовує статусу військовослужбовця. У перший же день новобранець не приступить до своїх прямих обов'язків. Спочатку абсолютно кожен проходить базову загальновійськову підготовку (БЗВП). Там навчають інженерній справі, тактичній медицині, правилам виживання, поводженню зі зброєю та дотриманню субординації за статутами. Тільки після цього може знадобитися додаткове фахове навчання.

Новини.LIVE уже повідомляли про те, що в Україні запровадили нові мотиваційні контракти для служби в ЗСУ терміном від 6 до 24 місяців. Вони гарантують подальшу відстрочку від мобілізації, соціальний пакет, спрощену процедуру вступу, можливість самостійно обрати військову частину та право на виїзд у закордонну відпустку.

Міноборони значно спростило процес мобілізації для добровольців через розширення цифрових сервісів рекрутингу. Підібрати бажану спеціальність і підрозділ тепер можна за допомогою багатьох перевірених сервісів як онлайн так і офлайн.

При цьому кожен кандидат має законне право заздалегідь детально ознайомитися з усіма положеннями контракту перед його укладанням. Хоча форма типового договору суворо фіксована законом і не підлягає правкам, рекрути можуть заздалегідь вивчити всі умови та отримати вичерпні юридичні роз'яснення щодо своїх прав і зобов'язань.