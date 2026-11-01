Работа оператором дрона: преимущества, обучение и перспективы
Украинская армия постоянно создает подразделения беспилотных систем, поэтому операторы дронов в настоящее время являются одними из самых востребованных специалистов. Пилотом может стать как гражданский, так и военный и подписать для этого специальный контракт. Для этого необходимо пройти психологический отбор, медкомиссию и специализированное обучение.
Об этом сообщает Третий армейский корпус, передает Новини.LIVE.
Задачи пилота и требования к кандидатам
Современный военный оператор должен не только уметь управлять дроном, но и анализировать разведывательные данные, корректировать артиллерийский огонь, наводить ударные дроны на цель и вести непрерывное наблюдение.
Чтобы попасть на эту должность, необязательно быть действующим военнослужащим. Гражданские лица могут присоединиться к Силам обороны путем подписания контракта или в рамках процедуры мобилизации.
Критерии отбора для будущих операторов:
- возраст преимущественно до 40 лет (однако рекрутеры рассматривают и исключения);
- хорошая координация движений, выносливость и пригодность по заключению медкомиссии;
- базовое понимание принципов работы БПЛА, уверенное владение компьютером и программным обеспечением;
- желательно наличие технического образования (высшего или среднего специального);
- высокая психологическая устойчивость, умение быстро принимать решения в экстремальных условиях и сохранять концентрацию.
В зависимости от специфики подразделения, среди дополнительных требований могут быть наличие водительских прав, предыдущий опыт полетов или знание иностранных языков.
Как происходит отбор и назначение на должность
Путь к должности начинается с визита в ТЦК или непосредственно к рекрутерам выбранной бригады.
Кандидату необходимо подготовить полный пакет документов:
- паспорт и идентификационный код;
- военный билет (требуется от тех, кто уже имеет опыт службы);
- аттестат или диплом об образовании;
- полная справка об отсутствии судимости (документ формируется онлайн в приложении «Дія»);
- результаты флюорографии, сделанные в течение последних шести месяцев.
Собрав документы, кандидат проходит военно-медицинскую комиссию и обязательное психологическое тестирование. Только после успешного прохождения этих этапов человека направляют на профессиональное обучение.
Где обучают пилотированию дронов
Подготовка военных операторов длится несколько месяцев в профильных учебных центрах ВСУ. Программа состоит из теоретической базы и изнурительных практических занятий — от базового технического обслуживания «птичек» до проведения комплексной разведки. После итоговых экзаменов военный получает назначение в свою часть.
Освоить профессию оператора FPV-дрона можно и на гражданских курсах. Одной из таких площадок является школа Третьей штурмовой бригады "Killhouse". Программа открыта для гражданских лиц, иностранцев, а также ветеранов, желающих сменить военную специальность. Преподают там инструкторы с реальным боевым опытом.
Курсанты тренируются на закрытых уникальных симуляторах и таким образом учатся летать в условиях работы вражеского РЭБ и отрабатывают поражение техники. Школа предлагает как дневные, так и вечерние группы, а по завершении модулей выдает официальный сертификат.
Уточнить все детали относительно службы и поступления в бригады можно по телефону (067) 117 97 14 или посетив рекрутинговые центры в Киеве, Днепре и Львове.
Новини.LIVE сообщали, что украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут поступить на службу в Силы обороны по специальной программе "Контракт 18–24: Дроны". Она предусматривает службу в подразделениях беспилотных систем и роботизированных комплексов с профессиональным обучением по высокотехнологичной специальности и льготными условиями прохождения службы.
В целом для добровольцев действует несколько моделей контрактной службы, и не только в сфере дронов. Контракты различаются в зависимости от выбранной военной специальности, уровня боевого задействования и условий пребывания в подразделении.