Военнослужащий ВСУ управляет дроном. Фото: 93-я ОМБр

Украинская армия постоянно создает подразделения беспилотных систем, поэтому операторы дронов в настоящее время являются одними из самых востребованных специалистов. Пилотом может стать как гражданский, так и военный и подписать для этого специальный контракт. Для этого необходимо пройти психологический отбор, медкомиссию и специализированное обучение.

Об этом сообщает Третий армейский корпус, передает Новини.LIVE.

Реклама

Задачи пилота и требования к кандидатам

Современный военный оператор должен не только уметь управлять дроном, но и анализировать разведывательные данные, корректировать артиллерийский огонь, наводить ударные дроны на цель и вести непрерывное наблюдение.

Чтобы попасть на эту должность, необязательно быть действующим военнослужащим. Гражданские лица могут присоединиться к Силам обороны путем подписания контракта или в рамках процедуры мобилизации.

Критерии отбора для будущих операторов:

Читайте также:

возраст преимущественно до 40 лет (однако рекрутеры рассматривают и исключения);

хорошая координация движений, выносливость и пригодность по заключению медкомиссии;

базовое понимание принципов работы БПЛА, уверенное владение компьютером и программным обеспечением;

желательно наличие технического образования (высшего или среднего специального);

высокая психологическая устойчивость, умение быстро принимать решения в экстремальных условиях и сохранять концентрацию.

В зависимости от специфики подразделения, среди дополнительных требований могут быть наличие водительских прав, предыдущий опыт полетов или знание иностранных языков.

Как происходит отбор и назначение на должность

Путь к должности начинается с визита в ТЦК или непосредственно к рекрутерам выбранной бригады.

Кандидату необходимо подготовить полный пакет документов:

паспорт и идентификационный код;

военный билет (требуется от тех, кто уже имеет опыт службы);

аттестат или диплом об образовании;

полная справка об отсутствии судимости (документ формируется онлайн в приложении «Дія»);

результаты флюорографии, сделанные в течение последних шести месяцев.

Собрав документы, кандидат проходит военно-медицинскую комиссию и обязательное психологическое тестирование. Только после успешного прохождения этих этапов человека направляют на профессиональное обучение.

Где обучают пилотированию дронов

Подготовка военных операторов длится несколько месяцев в профильных учебных центрах ВСУ. Программа состоит из теоретической базы и изнурительных практических занятий — от базового технического обслуживания «птичек» до проведения комплексной разведки. После итоговых экзаменов военный получает назначение в свою часть.

Освоить профессию оператора FPV-дрона можно и на гражданских курсах. Одной из таких площадок является школа Третьей штурмовой бригады "Killhouse". Программа открыта для гражданских лиц, иностранцев, а также ветеранов, желающих сменить военную специальность. Преподают там инструкторы с реальным боевым опытом.

Курсанты тренируются на закрытых уникальных симуляторах и таким образом учатся летать в условиях работы вражеского РЭБ и отрабатывают поражение техники. Школа предлагает как дневные, так и вечерние группы, а по завершении модулей выдает официальный сертификат.

Уточнить все детали относительно службы и поступления в бригады можно по телефону (067) 117 97 14 или посетив рекрутинговые центры в Киеве, Днепре и Львове.

Новини.LIVE сообщали, что украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут поступить на службу в Силы обороны по специальной программе "Контракт 18–24: Дроны". Она предусматривает службу в подразделениях беспилотных систем и роботизированных комплексов с профессиональным обучением по высокотехнологичной специальности и льготными условиями прохождения службы.

В целом для добровольцев действует несколько моделей контрактной службы, и не только в сфере дронов. Контракты различаются в зависимости от выбранной военной специальности, уровня боевого задействования и условий пребывания в подразделении.