Військовослужбовець ЗСУ керує дроном. Фото: 93 ОМБр

Українська армія постійно створює підрозділи безпілотних систем, тож оператори дронів наразі є одними із найбажаніших фахівців. Пілотом може стати як цивільний, так і військовий та підписати для цього спеціальний контракт. Для цього потрібно пройти психологічний відбір, медкомісію та спеціалізоване навчання.

Про це повідомляє Третій армійський корпус, передає Новини.LIVE.

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Завдання пілота та вимоги до кандидатів

Сучасний військовий операторм має не лише вміти керувати дроном, а ще й аналізує розвідувальні дані, коригує артилерійський вогонь, наводить ударні дрони на ціль та веде безперервне спостереження.

Щоб потрапити на цю посаду, необов'язково бути чинним військовослужбовцем. Цивільні особи можуть приєднатися до Сил оборони через підписання контракту або за процедурою мобілізації.

Критерії відбору для майбутніх операторів:

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вік переважно до 40 років (проте рекрутери розглядають і винятки);

хороша координація рухів, витривалість та придатність за висновком медкомісії;

базове розуміння принципів роботи БпЛА, впевнене користування комп'ютером та софтом;

бажана наявність технічної освіти (вищої або середньої спеціальної);

висока психологічна стійкість, уміння швидко ухвалювати рішення в екстремальних умовах та зберігати концентрацію.

Залежно від специфіки підрозділу, серед додаткових вимог можуть бути наявність водійського посвідчення, попередній досвід польотів чи знання іноземних мов.

Як відбувається відбір та призначення на посаду

Шлях до посади починається з візиту до ТЦК або безпосередньо до рекрутерів обраної бригади.

Кандидату необхідно підготувати чіткий пакет документів:

паспорт та ідентифікаційний код;

військовий квиток (вимагається від тих, хто вже має досвід служби);

атестат або диплом про здобуту освіту;

повний витяг про відсутність судимості (документ генерується онлайн у застосунку "Дія");

результати флюорографії, зроблені протягом останніх шести місяців.

Зібравши папери, кандидат проходить військово-лікарську комісію та обов'язкове психологічне тестування. Тільки після успішного проходження цих етапів людину направляють на фахове навчання.

Де навчають пілотувати дрони

Підготовка військових операторів триває кілька місяців у профільних навчальних центрах ЗСУ. Програма складається з теоретичної бази та виснажливих практичних занять від базового технічного обслуговування "пташок" до ведення комплексної розвідки. Після фінальних іспитів військовий отримує призначення у свою частину.

Опанувати фах оператора FPV-дрона можна і на цивільних курсах. Одним із таких майданчиків є школа Третьої штурмової бригади "Killhouse". Програма відкрита для цивільних, іноземців, а також ветеранів, які хочуть змінити військову спеціальність. Викладають там інструктори з реальним бойовим досвідом.

Курсанти тренуються на закритих унікальних симуляторах і таким чином вчаться літати в умовах роботи ворожого РЕБ та відпрацьовують ураження техніки. Школа пропонує як денні, так і вечірні групи, а по завершенню модулів видає офіційний сертифікат.

Уточнити всі деталі щодо служби та вступу до бригад можна за номером (067) 117 97 14 або завітавши до рекрутингових центрів у Києві, Дніпрі та Львові.

Новини.LIVE писали, що українці віком від 18 до 24 років можуть вступити до лав Сил оборони за спеціальною програмою "Контракт 18–24: Дрони". Вона передбачає службу в підрозділах безпілотних систем та роботизованих комплексів із фаховим навчанням високотехнологічної спеціальності та пільговими умовами проходження служби.

Загалом для добровольців діє кілька моделей контрактної служби і не лише щодо дронів. Контракти різняться залежно від обраного військового фаху, рівня бойового залучення та умов перебування в підрозділі.