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Главная Мобилизация Работа реестра "Оберіг": как ведут учет и защищают данные

Работа реестра "Оберіг": как ведут учет и защищают данные

Ua ru
13 октября 2026 04:30
Какие данные содержатся в реестре «Оберег» и как их защищают
Реестр "Оберіг". Фото: Виталий Носач/РБК Украина

Реєстр "Оберіг" містить дані призовників, військовозобов’язаних і резервістів та допомагає вести військовий облік в електронному форматі. Інформація надходить від державних органів, навчальних закладів, роботодавців і самих громадян. Перевірити свої відомості можна онлайн або через ТЦК та СП.

Про це 12 жовтня повідомив Одеський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як працює реєстр "Оберіг"

Система допомагає оновлювати військово-облікові дані, обмінюватися інформацією між державними базами та формувати електронні військово-облікові документи. Також у ній можна сформувати довідки для проходження ВЛК.

Відомості до реєстру надходять автоматично з державних баз або від громадян, навчальних закладів, підприємств, ТЦК та СП і військових частин. Під час нового запису, система автоматично присвоює йому унікальний номер і фіксує час внесення інформації.

Якщо дані застаріли або містять помилки, їх можна оновити під час обміну даними між державними органами. Також можна звернутися з офіційною заявою до органу, який веде реєстр.

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Де перевірити свої військово-облікові дані

Призовники, військовозобов’язані та резервісти можуть безплатно перевірити інформацію про себе кількома способами:

  • у застосунку "Резерв+";
  • через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, якщо така можливість доступна;
  • за допомогою письмового запиту до районного або міського ТЦК та СП.

Як захищають інформацію в реєстрі "Оберіг"

За безпеку реєстру відповідає Міністерство оборони України. Дії працівників фіксують і підтверджують кваліфікованим електронним підписом. 

Відомості зберігають протягом усього часу перебування людини на військовому обліку та ще 75 років після виключення з нього.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що "Резерв+"не завжди стабільно працює. У застосунку бувають технічні збої. Аби уникнути проблем під час перевірки військово-облікових документів, варто мати при собі паперовий військовий квиток або ж військово-обліковий документ у застосунку "Дія".

Також Новини.LIVE з посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП писав, що статус УБД зазвичай оформляють автоматично. Якщо цього не сталося, захиснику України доведеться діяти самостійно. Йдеться про написання заяви та збір документів.

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Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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