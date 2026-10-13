Які дані є в реєстрі "Оберіг" та як їх захищають

Реєстр "Оберіг". Фото: Віталій Носач/РБК Україна

Реєстр "Оберіг" містить дані призовників, військовозобов’язаних і резервістів та допомагає вести військовий облік в електронному форматі. Інформація надходить від державних органів, навчальних закладів, роботодавців і самих громадян. Перевірити свої відомості можна онлайн або через ТЦК та СП.

Про це 12 жовтня повідомив Одеський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як працює реєстр "Оберіг"

Система допомагає оновлювати військово-облікові дані, обмінюватися інформацією між державними базами та формувати електронні військово-облікові документи. Також у ній можна сформувати довідки для проходження ВЛК.

Відомості до реєстру надходять автоматично з державних баз або від громадян, навчальних закладів, підприємств, ТЦК та СП і військових частин. Під час нового запису, система автоматично присвоює йому унікальний номер і фіксує час внесення інформації.

Якщо дані застаріли або містять помилки, їх можна оновити під час обміну даними між державними органами. Також можна звернутися з офіційною заявою до органу, який веде реєстр.

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Де перевірити свої військово-облікові дані

Призовники, військовозобов’язані та резервісти можуть безплатно перевірити інформацію про себе кількома способами:

у застосунку "Резерв+";

через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, якщо така можливість доступна;

за допомогою письмового запиту до районного або міського ТЦК та СП.

Як захищають інформацію в реєстрі "Оберіг"

За безпеку реєстру відповідає Міністерство оборони України. Дії працівників фіксують і підтверджують кваліфікованим електронним підписом.

Відомості зберігають протягом усього часу перебування людини на військовому обліку та ще 75 років після виключення з нього.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що "Резерв+"не завжди стабільно працює. У застосунку бувають технічні збої. Аби уникнути проблем під час перевірки військово-облікових документів, варто мати при собі паперовий військовий квиток або ж військово-обліковий документ у застосунку "Дія".

Також Новини.LIVE з посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП писав, що статус УБД зазвичай оформляють автоматично. Якщо цього не сталося, захиснику України доведеться діяти самостійно. Йдеться про написання заяви та збір документів.