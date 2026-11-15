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Главная Мобилизация Работа в школе без педообразования: возьмут ли со статусом в розыске

Работа в школе без педообразования: возьмут ли со статусом в розыске

Ua ru
15 ноября 2026 15:25
Можно ли работать помощником учителя, находясь в розыске ТЦК УНИАН
Учитель и ученики спускаются в укрытие. Фото: УНИАН

Отсутствие профильного педагогического образования не мешает официально устроиться на работу помощником учителя с дипломом бакалавра. Однако главным препятствием может стать статус "в розыске" в системе "Оберег". Несмотря на отсутствие прямого запрета, учебные заведения боятся принимать на работу лиц, нарушивших требования учета.

Об этом сообщил Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Приму ли в школу без профильного образования

Базовое высшее образование дает гражданам законное право работать в учреждениях среднего образования, даже если их диплом не имеет педагогического профиля. Однако военнообязанные мужчины часто получают отказы от администраций школ из-за проблем с территориальными центрами комплектования. Наличие статуса "в розыске" в базе данных становится главной причиной искусственных препятствий при заключении трудового договора.

Должность ассистента учителя официально относится к категории педагогических работников. Юристы отмечают, что отсутствие профильного диплома не является основанием для отказа в приеме на работу.

Требования к образованию кандидатов регламентируются несколькими нормативными актами:

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  • часть 1 статьи 22 Закона Украины "О полном общем среднем образовании" требует наличия высшего или профессионального предвысшего образования;
  • статья 5 Закона "О высшем образовании" определяет степень бакалавра как базовый уровень высшего образования, которого вполне достаточно;
  • часть 5 статьи 58 Закона "Об образовании" прямо разрешает принимать на работу специалистов, получивших образование по непедагогическим специальностям.

Для таких работников действует лишь одно дополнительное требование. В течение первого года работы они обязаны пройти специальную педагогическую интернатуру. Школа должна официально заключить договор и закрепить за новым ассистентом опытного учителя-наставника.

Проверка документов и как снять статус розыска

Сложности с оформлением в учебные заведения возникают именно на этапе проверки военно-учетных данных отделом кадров.

Процедура трудоустройства подчиняется строгим правилам:

  • согласно части 2 статьи 24 Кодекса законов о труде, при подписании договора гражданин обязан предоставить свой военно-учетный документ;
  • пункт 34 постановления правительства № 1487 обязывает работодателей проверять подлинность этих документов и факт нахождения кандидата на учете.

Именно во время этой проверки администрация часто и выявляет наличие розыска. Правозащитники отмечают, что в украинском законодательстве нет ни одного нормативно-правового акта, который бы устанавливал прямой запрет на прием на работу лиц с нарушениями правил воинского учета.

Для решения ситуации у мужчины остается два варианта. Первый — это найти учебное заведение, руководство которого согласится трудоустроить его с таким статусом в реестре. Второй — официально отменить статус "в розыске" в ТЦК, уплатив административный штраф в размере 8500 гривен или доказав неправомерность этого статуса путем обжалования.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что учителя из Полтавской области, мобилизованного вопреки законной отсрочке, после почти года борьбы все-таки уволили со службы. Несмотря на положительное решение суда, воинские части не спешили выполнять постановление, поэтому окончательно отстоять право на возвращение к гражданской жизни педагогу удалось лишь после вмешательства Офиса омбудсмена.

В то же время учителя и другие работники учреждений общего среднего образования получили возможность оформлять отсрочку онлайн в приложении "Резерв+". Услуга не требует бумажных справок или посещения ТЦК и ЦНАП, однако статус предоставляется автоматически только при условии, что данные о должности, нагрузке и месте работы корректно внесены учебным заведением в государственные реестры.

образование учителя мобилизация отсрочка ТЦК и СП школа
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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