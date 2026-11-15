Вчитель та учні спускаються в укриття. Фото: УНІАН

Відсутність профільної педагогічної освіти не заважає офіційно влаштуватися асистентом вчителя з дипломом бакалавра. Але головною перешкодою може стати статус "в розшуку" в системі "Оберіг". Попри відсутність прямої заборони, навчальні заклади бояться брати на роботу порушників обліку.

Про це повідомив Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Чи візьмуть у школу без профільної освіти

Базова вища освіта дає громадянам законне право працювати в закладах середньої освіти, навіть якщо їхній диплом не має педагогічного профілю. Проте військовозобов'язані чоловіки часто отримують відмови від адміністрацій шкіл через проблеми з територіальними центрами комплектування. Наявність статусу "в розшуку" в базі стає головною причиною штучних перешкод під час укладання трудового договору.

Посада асистента вчителя офіційно належить до категорії педагогічних працівників. Юристи зазначають, що відсутність профільного диплома не є підставою для відмови у прийнятті на роботу.

Освітні вимоги до кандидатів регламентуються кількома нормативними актами:

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частина 1 статті 22 Закону України "Про повну загальну середню освіту" вимагає наявності вищої або фахової передвищої освіти;

стаття 5 Закону "Про вищу освіту" визначає ступінь бакалавра як базовий рівень вищої освіти, якого цілком достатньо;

частина 5 статті 58 Закону "Про освіту" прямо дозволяє працевлаштовувати спеціалістів, які здобули освіту за непедагогічними спеціальностями.

Для таких працівників діє лише одна додаткова вимога. Протягом першого року роботи вони зобов'язані пройти спеціальну педагогічну інтернатуру. Школа має офіційно укласти договір та закріпити за новим асистентом досвідченого вчителя-наставника.

Перевірка документів та як зняти статус розшуку

Складнощі з оформленням у навчальні заклади виникають саме на етапі перевірки військово-облікових даних відділом кадрів.

Процедура працевлаштування підпорядковується жорстким правилам:

згідно з частиною 2 статті 24 Кодексу законів про працю, при підписанні договору громадянин зобов'язаний надати свій військово-обліковий документ ;

; пункт 34 урядової постанови № 1487 зобов'язує роботодавців перевіряти дійсність цих документів і факт перебування кандидата на обліку.

Саме під час цієї перевірки адміністрація часто і виявляє наявність розшуку. Правозахисники наголошують, що в українському законодавстві немає жодного нормативно-правового акта, який би встановлював пряму заборону на прийняття на роботу осіб із порушеннями правил військового обліку.

Для вирішення ситуації у чоловіка залишається два варіанти. Перший — це знайти навчальний заклад, керівництво якого погодиться працевлаштувати його зі статусом у реєстрі. Другий — офіційно скасувати розшук у ТЦК, сплативши адміністративний штраф у розмірі 8500 гривень, або ж довівши неправомірність цього статусу через оскарження.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що учителя з Полтавської області, мобілізованого всупереч законній відстрочці, після майже року боротьби таки звільнили зі служби. Попри позитивне рішення суду, військові частини не поспішали виконувати постанову, тож остаточно відстояти право на повернення до цивільного життя педагогу вдалося лише після втручання Офісу Омбудсмана.

Водночас учителі та інші працівники закладів загальної середньої освіти отримали можливість оформлювати відстрочку онлайн у застосунку "Резерв+". Послуга не потребує паперових довідок чи візитів до ТЦК і ЦНАП, проте статус надається автоматично лише за умови, що дані про посаду, навантаження та місце роботи коректно внесені навчальним закладом до державних реєстрів.