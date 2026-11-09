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Главная Мобилизация Работник без ВЛК за рубежом: учтут ли его в квоте бронирования

Работник без ВЛК за рубежом: учтут ли его в квоте бронирования

Ua ru
9 ноября 2026 12:20
Отсутствие действующего заключения ВВК у удаленного работника: риски для страховки коллаж Новини.LIVE
Ведение документов военного учета. Фото: коллаж Новини.LIVE

Удаленные сотрудники, проживающие за рубежом, включаются в общую квоту на бронирование персонала в украинских компаниях. Поэтому даже отсутствие действующего заключения военно-медицинской комиссии или физическое пребывание за пределами страны не запрещает работодателям учитывать таких мужчин в общей численности.

Ответ предоставили специалисты по трудовому праву и кадровому учету портала kadroland.ua, передает Новини.LIVE.

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Бронирование сотрудников за рубежом

Украинские компании, имеющие в штате удаленных сотрудников-мужчин за рубежом, часто затрудняются определить правомерность учета таких специалистов в общей численности военнообязанных, если они обновили данные в приложении "Резерв+", но не имеют актуального заключения военно-медицинской комиссии (ВМК).

На практике работодатели могут без каких-либо опасений включать таких сотрудников в общую статистику предприятия при определении количества лиц, подлежащих бронированию от призыва.

Отсутствие заключения ВЛК не является препятствием. Главным условием для включения работника в квоту является наличие у него статуса военнообязанного. Он должен официально состоять на учете в территориальном центре комплектования и не иметь действующей брони от другой компании.

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Юристы подчеркивают, что ни факт проживания в другой стране, ни дистанционная форма сотрудничества не являются законодательными препятствиями. Отсутствие актуального медицинского заключения от ВЛК также никоим образом не влияет на возможность компании учесть этого мужчину в своих подсчетах. Следовательно, работодатель не несет юридических рисков, включая экспатов в общую квоту военнообязанных своего предприятия.

Кого запрещено учитывать в квоте на бронирование

В то же время законодательство устанавливает четкий перечень лиц, которых категорически запрещено включать в общее количество военнообязанных при расчете квот на бронирование.

В частности, компании не могут учитывать:

  • всех военнообязанных женщин, работающих на предприятии;
  • специалистов, которые уже получили официальную бронь от другого работодателя;
  • лиц, состоящих на воинском учете в других структурах, а не в ТЦК;
  • категорию работников, определенную в абзацах 2–6 пункта 5 Порядка бронирования.

К последнему пункту относятся конечные бенефициарные владельцы (КБВ), главы администраций, а также отдельные категории государственных служащих.

Новини.LIVE сообщали о том, что призывников с серьезными заболеваниями все чаще признают годными и отправляют в армию. Юристы напоминают о двух законных способах обжаловать неправомерное решение ВЛК, чтобы добиться надлежащего лечения.

Военнослужащие могут пройти медосмотр прямо во время отпуска в другом регионе, не возвращаясь по направлению в свою часть. Согласно приказу Минобороны № 402, комиссию разрешено пройти по месту фактического пребывания, а подать необходимые документы можно онлайн через приложение "Армия+".

Также бойцам запрещено ложиться на операцию в гражданскую больницу без разрешения командования. Суд в Кировоградской области признал правомерным отказ командира отпустить бойца на стационарное лечение. Справки от гражданских врачей носят лишь рекомендательный характер и не действуют без обязательного заключения военного врача.

военный учет мобилизация бронирование ВВК ТЦК и СП военнообязанные Бронь от мобилизации
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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