Работник без ВЛК за рубежом: учтут ли его в квоте бронирования
Удаленные сотрудники, проживающие за рубежом, включаются в общую квоту на бронирование персонала в украинских компаниях. Поэтому даже отсутствие действующего заключения военно-медицинской комиссии или физическое пребывание за пределами страны не запрещает работодателям учитывать таких мужчин в общей численности.
Ответ предоставили специалисты по трудовому праву и кадровому учету портала kadroland.ua, передает Новини.LIVE.
Бронирование сотрудников за рубежом
Украинские компании, имеющие в штате удаленных сотрудников-мужчин за рубежом, часто затрудняются определить правомерность учета таких специалистов в общей численности военнообязанных, если они обновили данные в приложении "Резерв+", но не имеют актуального заключения военно-медицинской комиссии (ВМК).
На практике работодатели могут без каких-либо опасений включать таких сотрудников в общую статистику предприятия при определении количества лиц, подлежащих бронированию от призыва.
Отсутствие заключения ВЛК не является препятствием. Главным условием для включения работника в квоту является наличие у него статуса военнообязанного. Он должен официально состоять на учете в территориальном центре комплектования и не иметь действующей брони от другой компании.
Юристы подчеркивают, что ни факт проживания в другой стране, ни дистанционная форма сотрудничества не являются законодательными препятствиями. Отсутствие актуального медицинского заключения от ВЛК также никоим образом не влияет на возможность компании учесть этого мужчину в своих подсчетах. Следовательно, работодатель не несет юридических рисков, включая экспатов в общую квоту военнообязанных своего предприятия.
Кого запрещено учитывать в квоте на бронирование
В то же время законодательство устанавливает четкий перечень лиц, которых категорически запрещено включать в общее количество военнообязанных при расчете квот на бронирование.
В частности, компании не могут учитывать:
- всех военнообязанных женщин, работающих на предприятии;
- специалистов, которые уже получили официальную бронь от другого работодателя;
- лиц, состоящих на воинском учете в других структурах, а не в ТЦК;
- категорию работников, определенную в абзацах 2–6 пункта 5 Порядка бронирования.
К последнему пункту относятся конечные бенефициарные владельцы (КБВ), главы администраций, а также отдельные категории государственных служащих.
Новини.LIVE сообщали о том, что призывников с серьезными заболеваниями все чаще признают годными и отправляют в армию. Юристы напоминают о двух законных способах обжаловать неправомерное решение ВЛК, чтобы добиться надлежащего лечения.
Военнослужащие могут пройти медосмотр прямо во время отпуска в другом регионе, не возвращаясь по направлению в свою часть. Согласно приказу Минобороны № 402, комиссию разрешено пройти по месту фактического пребывания, а подать необходимые документы можно онлайн через приложение "Армия+".
Также бойцам запрещено ложиться на операцию в гражданскую больницу без разрешения командования. Суд в Кировоградской области признал правомерным отказ командира отпустить бойца на стационарное лечение. Справки от гражданских врачей носят лишь рекомендательный характер и не действуют без обязательного заключения военного врача.