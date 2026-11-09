Ведення документів військового обліку. Фото: колаж Новини.LIVE

Дистанційні працівники, які живуть за кордоном, входять до загальної квоти на бронювання в українських компаніях. Тож навіть відсутність актуальної військово-лікарської комісії чи фізичне перебування поза межами країни не забороняє роботодавцям враховувати таких чоловіків у загальній чисельності.

Відповідь надали фахівці з трудового права та кадрового обліку порталу kadroland.ua, передає Новини.LIVE.

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Бронювання працівників за кордоном

Українські компанії, які мають у штаті дистанційних працівників-чоловіків за кордоном, часто плутаються щодо правомірності врахування таких фахівців у загальній кількості військовозобов'язаних, якщо вони оновили дані в застосунку "Резерв+", проте не мають актуального висновку військово-лікарської комісії (ВЛК).

На практиці роботодавці можуть без жодних побоювань включати таких співробітників до загальної статистики підприємства під час визначення кількості осіб, які підлягають бронюванню від призову.

Відсутність ВЛК не є перешкодою. Головною умовою для включення працівника до квоти є наявність у нього статусу військовозобов'язаного. Він повинен офіційно перебувати на обліку в територіальному центрі комплектування та не мати чинної броні від іншої компанії.

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Юристи наголошують, що ані факт проживання в іншій країні, ані дистанційна форма співпраці не є законодавчими перешкодами. Відсутність актуального медичного висновку від ВЛК також жодним чином не впливає на можливість компанії врахувати цього чоловіка у своїх підрахунках. Відтак роботодавець не несе юридичних ризиків, додаючи експатів до загальної квоти військовозобов'язаних свого підприємства.

Кого заборонено враховувати у квоті на бронювання

Водночас законодавство встановлює чіткий перелік осіб, яких категорично заборонено додавати до загальної кількості військовозобов'язаних під час розрахунку квот на бронювання.

Зокрема, компанії не можуть враховувати:

усіх військовозобов'язаних жінок, які працюють на підприємстві;

фахівців, які вже отримали офіційну бронь від іншого роботодавця;

осіб, які перебувають на військовому обліку в інших структурах, а не в ТЦК;

категорію працівників, визначену в абзацах 2–6 пункту 5 Порядку бронювання.

До останнього пункту належать кінцеві бенефіціарні власники (КБВ), голови адміністрацій, а також окремі категорії державних службовців.

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