Как оформлять табель учета рабочего времени мобилизованного работника: правила 2026 года

Военнослужащие на БЗВП. Фото: Генштаб ВСУ

Добровольная мобилизация работника в 2026 году должна сопровождаться надлежащим кадровым оформлением. Компании необходимо получить документ от ТЦК, освободить человека от работы с сохранением должности, проставить правильный код в табеле и зафиксировать изменения в списках воинского учета.

Как это сделать правильно в 2026 году в соответствии с действующим законодательством Украины, разъяснили на 7eminar, передает Новини.LIVE.

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Какие гарантии предоставит работодатель мобилизованному работнику

Когда сотрудник добровольно уходит в Вооруженные силы через рекрутеров или военкомат, государство защищает его трудовые права. Согласно статье 119 Кодекса законов о труде компания обязана сохранить за ним должность. Это правило начинает действовать еще на этапе медицинской комиссии (ВЛК) или собеседований.

В то же время бизнес не обязан выплачивать мобилизованному среднюю зарплату. Это законодательное требование было отменено еще 19 июля 2022 года. Впрочем, руководство имеет полное право поддерживать своего защитника финансово по собственной инициативе. Такое добровольное решение обязательно должно быть зафиксировано во внутреннем приказе предприятия.

Какие документы необходимо предоставить работнику и работодателю после мобилизации

Просто устно сообщить директору о своём призыве в армию недостаточно. Отделу кадров нужны официальные документы. Основанием для процедуры станет повестка о призыве во время мобилизации, подписанный контракт о прохождении службы, справка от ТЦК или выписка из приказа о зачислении в списки воинской части. Работник может передать их через кого-то из родственников, отправить по электронной почте или просто скинуть копию в мессенджер.

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Оформление в отделе кадров и учет

Как только компания получает подтверждение, руководитель подписывает приказ об освобождении специалиста от работы. Далее дело берет на себя бухгалтерия. В табеле учета рабочего времени дни отсутствия мобилизованного обозначаются буквами «ИН» или цифрами «22» — это специальный код исполнения государственных обязанностей. Одновременно сотрудник, ответственный за воинский учет в компании, должен обновить данные в корпоративных Списках персонального воинского учета.

Денежные расчеты и вопросы увольнения

Непосредственно в день увольнения компания выплачивает сотруднику все деньги за фактически отработанное время. Поскольку работника не увольняют, автоматически начислять ему компенсацию за неиспользованный отпуск не требуется.

Но если сотрудник сам этого захочет, он может инициировать такую выплату на основании статьи 24 Закона Украины «Об отпусках» (№ 504/96-ВР от 15 ноября 1996 года). Также закон строго запрещает увольнять специалиста из-за его мобилизации или контракта. Расторгнуть трудовой договор можно только тогда, когда военнослужащий сам решит окончательно уйти из компании по собственному желанию или по соглашению сторон.

Также Новини.LIVE писали, что демобилизованных срочников массово зачисляют в оперативный резерв, из-за чего под мобилизацию законно попадают даже парни до 25 лет. Отметка "резервист" в "Резерв+" мгновенно блокирует любые попытки бизнеса забронировать такого работника. Если же этот статус присвоили по ошибке, исправлять неверную запись в реестре "Оберег" придется путем обращения в ТЦК или в службу технической поддержки приложения.

Бронь на работе больше не является гарантией безопасности от собственного руководства. Директора критически важных предприятий получили право самостоятельно обнулять отсрочки сотрудникам. Аннулировать бронирование босс теперь может в любой момент в несколько кликов.