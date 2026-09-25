Як табелювати мобілізованого працівника: правила 2026 року

Військовослужбовці на БЗВП. Фото: Генштаб ЗСУ

Добровільна мобілізація працівника у 2026 році має супроводжуватися правильним кадровим оформленням. Компанії необхідно отримати документ від ТЦК, увільнити людину від роботи зі збереженням посади, проставити правильний код у табелі та зафіксувати зміни у списках військового обліку.

Як це зробити коректно у 2026 році згідно з чинним законодавством України роз'яснили на 7eminar, передає Новини.LIVE.

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Які гарантії дасть роботодавець для мобілізованого працівника

Коли співробітник добровільно йде до Збройних сил через рекрутерів чи військкомат, держава захищає його трудові права. За статтею 119 Кодексу законів про працю компанія зобов'язана зберегти за ним посаду. Це правило починає діяти ще на етапі медичної комісії (ВЛК) чи співбесід.

Натомість платити мобілізованому середню зарплату бізнес не зобов'язаний. Цю законодавчу вимогу скасували ще 19 липня 2022 року. Утім, керівництво має повне право підтримувати свого захисника фінансово з власної ініціативи. Таке добровільне рішення обов'язково треба прописати у внутрішньому наказі підприємства.

Які документи потрібно дати працівнику та роботодавцю після мобілізації

Просто повідомити директора на словах про свій похід до армії недостатньо. Відділу кадрів потрібні офіційні документи. Підставою для процедури стане повістка про призов під час мобілізації, підписаний контракт про проходження служби, довідка від ТЦК або ж витяг із наказу про зарахування до списків військової частини. Працівник може передати їх через когось із рідних, надіслати електронним листом або просто скинути копію у месенджер.

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Оформлення в кадрах та облік

Як тільки компанія отримує підтвердження, керівник підписує наказ про увільнення спеціаліста від роботи. Далі за справу береться бухгалтерія. У табелі обліку робочого часу дні відсутності мобілізованого позначають буквами "ІН" або цифрами "22" — це спеціальний код виконання державних обов'язків. Одночасно співробітник, який відповідає за військовий облік у фірмі, має оновити дані в корпоративних Списках персонального військового обліку.

Грошові розрахунки та питання звільнення

Безпосередньо в день увільнення компанія виплачує людині всі гроші за фактично відпрацьований час. Оскільки працівника не звільняють, автоматично нараховувати йому компенсацію за невикористану відпустку не потрібно.

Але якщо співробітник сам цього захоче, він може ініціювати таку виплату на основі статті 24 Закону України "Про відпустки" (№504/96-ВР від 15 листопада 1996 року). Також закон суворо забороняє звільняти фахівця через його мобілізацію чи контракт. Розірвати трудовий договір можна лише тоді, коли військовослужбовець сам вирішить остаточно піти з компанії за власним бажанням або за згодою сторін.

Також Новини.LIVE писали, що демобілізованих строковиків масово заганяють до оперативного резерву, через що під мобілізацію законно потрапляють навіть хлопці до 25 років. Позначка "резервіст" у "Резерв+" миттєво блокує будь-які спроби бізнесу забронювати такого працівника. Якщо ж цей статус вліпили помилково, виправляти кривий запис у реєстрі "Оберіг" доведеться через звернення до ТЦК або техпідтримку застосунку.

Бронь на роботі більше не є гарантією безпеки від власного керівництва. Директори критично важливих підприємств отримали право власноруч обнуляти відстрочки співробітникам. Анулювати бронювання бос тепер може в будь-яку хвилину в кілька кліків.