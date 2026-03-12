Видео
Бронирование с розыском, когда это возможно

Бронирование с розыском, когда это возможно

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 12:20
Предприятия, работников которых могут бронировать с розыском
Бронирование работников в розыске ТЦК возможно, но только в исключительных случаях. Фото: Ocean Shipyard, "Всеукраїнський собор". Коллаж: Новини.LIVE

После изменений в законодательстве стало возможно бронирование работников критически важных предприятий даже в статусе "находится в розыске". Юристы объяснили, кому именно сделано такое исключение и как долго оно продлится.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Бронирование и розыск ТЦК

Бронирование от мобилизации — это процедура, которая введена для сохранения полноценного функционирования украинской экономики в условиях полномасштабной войны. Бронировать своих предпринимателей имеют право критически важные для экономики предприятия.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался изменениями в законодательстве, в частности, относительно вступления в силу закона 4630-IX. Мужчину заинтересовало, может ли быть забронирован работник, который уже работает на критически важном предприятии, но при этом находится в розыске ТЦК.

Юристы объяснили, что такое бронирование в целом является незаконным. "К сожалению, это невозможно", — отметил адвокат Юрий Айвазян.

Кого таки забронируют несмотря на розыск

Юристы рассказали, когда, в каком исключительном случае, таки можно получить бронирование от мобилизации даже в статусе "находится в розыске ТЦК". Это возможно только для отдельной категории военнообязанных работников.

"Данный Закон касается только предприятий ОПК", — подчеркнул Айвазян. Кроме того, добавил он, это бронирование не является бессрочным и может быть аннулировано.

"С розыском можно забронироваться только в течение 45 дней после заключения нового контракта на критически важном для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса", — пояснил, кого именно касается бронирования при розыске ТЦК, юрист Владислав Дерий.

Поэтому, резюмировал Дерий, если человек работает на критическом предприятии, не связанном с ОПК, то он может забронироваться только при отсутствии розыска со стороны территориального центра комплектования.

Напомним, мы ранее писали о том, забронируют ли лицо, которое не явилось по боевой повестке.

Даже если военнообязанный гражданин не явился по боевой повестке в ТЦК, его теоретически могут забронировать. Но, вместе с тем, такое лицо вполне реально привлечь к уголовной ответственности.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли мобилизовать забронированных граждан.

Граждане, которые имеют бронирование или отсрочку, не подлежат призыву по мобилизации. Правда, случаи, когда таких людей объявляет в розыск ТЦК и СП, бывают.

стратегические предприятия критическая инфраструктура бронирование ТЦК и СП розыск
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
