Предприятия, работников которых могут бронировать с розыском

После изменений в законодательстве стало возможно бронирование работников критически важных предприятий даже в статусе "находится в розыске". Юристы объяснили, кому именно сделано такое исключение и как долго оно продлится.

Бронирование и розыск ТЦК

Бронирование от мобилизации — это процедура, которая введена для сохранения полноценного функционирования украинской экономики в условиях полномасштабной войны. Бронировать своих предпринимателей имеют право критически важные для экономики предприятия.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался изменениями в законодательстве, в частности, относительно вступления в силу закона 4630-IX. Мужчину заинтересовало, может ли быть забронирован работник, который уже работает на критически важном предприятии, но при этом находится в розыске ТЦК.

Юристы объяснили, что такое бронирование в целом является незаконным. "К сожалению, это невозможно", — отметил адвокат Юрий Айвазян.

Кого таки забронируют несмотря на розыск

Юристы рассказали, когда, в каком исключительном случае, таки можно получить бронирование от мобилизации даже в статусе "находится в розыске ТЦК". Это возможно только для отдельной категории военнообязанных работников.

"Данный Закон касается только предприятий ОПК", — подчеркнул Айвазян. Кроме того, добавил он, это бронирование не является бессрочным и может быть аннулировано.

"С розыском можно забронироваться только в течение 45 дней после заключения нового контракта на критически важном для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса", — пояснил, кого именно касается бронирования при розыске ТЦК, юрист Владислав Дерий.

Поэтому, резюмировал Дерий, если человек работает на критическом предприятии, не связанном с ОПК, то он может забронироваться только при отсутствии розыска со стороны территориального центра комплектования.

