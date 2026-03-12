Коли можливе бронювання працівника в розшуку

Бронювання працівників у розшуку ТЦК можливе, але тільки у виняткових випадках. Фото: Ocean Shipyard, "Всеукраїнський собор". Колаж: Новини.LIVE

Після змін у законодавстві стало можливе бронювання працівників критично важливих підприємств навіть у статусі "перебуває у розшуку". Юристи пояснили, кому саме зроблений такий виняток і як довго він триватиме.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Бронювання і розшук ТЦК

Бронювання від мобілізації — це процедура, яка запроваджена для збереження повноцінного функціонування української економіки в умовах повномасштабної війни. Бронювати своїх підприємців мають право критично важливі для економіки підприємства.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився змінами у законодавстві, зокрема, щодо набуття чинності законом 4630-IX. Чоловіка зацікавило, чи може бути заброньований працівник, який уже працює на критично важливому підприємстві, але при цьому перебуває у розшуку ТЦК.

Юристи пояснили, що таке бронювання загалом є незаконним. "На жаль, це неможливо", — наголосив адвокат Юрій Айвазян.

Кого таки забронюють попри розшук

Юристи розповіли, коли, у якому винятковому випадку, таки можна отримати бронювання від мобілізації навіть у статусі "перебуває у розшуку ТЦК". Це можливо тільки для окремої категорії військовозобов’язаних працівників.

"Даний Закон стосується тільки підприємств ОПК", — підкреслив Айвазян. Крім того, додав він, це бронювання не є безстроковим і може бути анульоване.

"З розшуком можна забронюватися лише протягом 45 днів після укладення нового контракту на критично важливому для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу", — пояснив, кого саме стосується бронювання під час розшуку ТЦК, юрист Владислав Дерій.

Тому, резюмував Дерій, якщо чоловік працює на критичному підприємстві, не пов'язаному із ОПК, то він може забронюватись лише за відсутності розшуку з боку територіального центру комплектування.

