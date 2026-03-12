Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Працівників яких підприємств можуть забронювати з розшуком

Працівників яких підприємств можуть забронювати з розшуком

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 12:20
Коли можливе бронювання працівника в розшуку
Бронювання працівників у розшуку ТЦК можливе, але тільки у виняткових випадках. Фото: Ocean Shipyard, "Всеукраїнський собор". Колаж: Новини.LIVE

Після змін у законодавстві стало можливе бронювання працівників критично важливих підприємств навіть у статусі "перебуває у розшуку". Юристи пояснили, кому саме зроблений такий виняток і як довго він триватиме.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Бронювання і розшук ТЦК

Бронювання від мобілізації — це процедура, яка запроваджена для збереження повноцінного функціонування української економіки в умовах повномасштабної війни. Бронювати своїх підприємців мають право критично важливі для економіки підприємства.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився змінами у законодавстві, зокрема, щодо набуття чинності законом 4630-IX. Чоловіка зацікавило, чи може бути заброньований працівник, який уже працює на критично важливому підприємстві, але при цьому перебуває у розшуку ТЦК.

Юристи пояснили, що таке бронювання загалом є незаконним. "На жаль, це неможливо", — наголосив адвокат Юрій Айвазян.

Кого таки забронюють попри розшук

Юристи розповіли, коли, у якому винятковому випадку, таки можна отримати бронювання від мобілізації навіть у статусі "перебуває у розшуку ТЦК". Це можливо тільки для окремої категорії військовозобов’язаних працівників.

"Даний Закон стосується тільки підприємств ОПК", — підкреслив Айвазян. Крім того, додав він, це бронювання не є безстроковим і може бути анульоване.

"З розшуком можна забронюватися лише протягом 45 днів після укладення нового контракту на критично важливому для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу", — пояснив, кого саме стосується бронювання під час розшуку ТЦК, юрист Владислав Дерій.

Тому, резюмував Дерій, якщо чоловік працює на критичному підприємстві, не пов'язаному із ОПК, то він може забронюватись лише за відсутності розшуку з боку територіального центру комплектування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи забронюють особу, яка не з'явилася за бойовою повісткою.

Навіть якщо військовозобов’язаний громадянин не з’явився за бойовою повісткою до ТЦК, його теоретично можуть забронювати. Але, разом з тим, таку особу цілком реально притягнути до кримінальної відповідальності.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть мобілізувати заброньованих громадян.

Громадяни, які мають бронювання або відстрочку, не підлягають призову під час мобілізації. Щоправда, випадки, коли таких людей оголошує в розшук ТЦК та СП, трапляються. 

стратегічні підприємства критична інфраструктура бронювання ТЦК та СП розшук
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації