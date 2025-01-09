Возвращение из СОЧ — Верховная Рада продлила срок

Заседание Верховной Рады. Фото: ВР

Верховная Рада продлила добровольный срок возвращения военных на фронт после первого самопроизвольного оставления части до 1 марта 2025 года. Решение было принято во время заседания 9 января.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук.

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Возвращение из СОЧ

"Верховная Рада поддержала продление срока для добровольного возвращения из СОЧ. До 1 марта 2025 года", — говорится в сообщении.

Верещук поблагодарила народных депутатов за конструктивность и оперативность.

Напомним, 21 ноября Верховная Рада приняла в целом законопроект №12095 — о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставил воинские части или дезертировал.

Уже 28 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал о добровольном возвращении на службу.

Также мы писали, что СОЧ остается серьезным вызовом для армии. Одной из причин таких случаев являются психологические проблемы, с которыми сталкиваются военнослужащие.

Однако 3 января глава государства сообщил, хоть в течение года количество случаев СОЧ увеличивалось, но с начала осени эта тенденция начала снижаться.