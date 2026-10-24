Как сменить воинскую часть без предварительного согласия командира

Артиллерист ВСУ. Фото: коллаж Новини.LIVE

Отсутствие рекомендательного письма больше не препятствует переводу в другую воинскую часть. Однако нововведение от Министерства обороны действует не для всех, а исключительно для военнослужащих двух корпусов ВСУ. Остальным защитникам придется, как и раньше, проходить процедуру перевода и служить на текущей должности не менее шести месяцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумского ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Перевод без согласия и кто получил такое право

Благодаря обновлению функционала цифровой платформы "Армия+" обязательное наличие письменного согласия нового командира или так называемого рекомендательного письма было отменено, но только для четко определенной категории лиц.

Воспользоваться этим могут исключительно военнослужащие определенных частей, входящих в состав 16-го и 19-го армейских корпусов. Смена места службы происходит в пределах одной структуры между подразделениями, присоединившимися к этой инициативе.

Можно заранее договориться о конкретной вакансии с новым руководством, но теперь закон этого прямо не требует. В то же время для этой процедуры предусмотрены соответствующие лимиты и четко установленные сроки, которых необходимо придерживаться.

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Как работает алгоритм в "Армия+"

Процесс инициирования перевода полностью переведен в электронный формат. Чтобы запустить процедуру перевода, военнослужащий должен выполнить несколько шагов:

открыть официальный портал приложения «Армия+» и перейти в раздел переводов;

проверить, относится ли он к категориям, для которых доступна соответствующая процедура;

выбрать специальный тип рапорта «В пределах корпуса ВСУ» (функция доступна для бойцов 16-го и 19-го корпусов);

заполнить необходимые персональные данные и тщательно их проверить;

заверить электронный документ личной цифровой подписью.

После прохождения всех этапов военнослужащий получает возможность отслеживать изменение статуса своей заявки непосредственно в смартфоне.

Общие правила перевода для остальных военнослужащих

Если военнослужащий не подпадает под действие программы для двух указанных корпусов, для него продолжает действовать классический алгоритм перевода по собственной инициативе.

В таких случаях подача рапорта через "Армия+" невозможна без предварительно оформленного рекомендательного письма непосредственно от той воинской части, куда планируется переход.

Стандартная процедура предусматривает следующие условия:

минимальный срок непрерывной службы в текущем подразделении должен составлять не менее шести месяцев;

инициировать смену места службы разрешается не чаще одного раза в год;

к рапорту необходимо приложить действующий военно-учетный документ и согласие принимающей части;

в отдельных случаях (в зависимости от должности) потребуется заключение ВЛК или другие дополнительные документы.

Отсутствие требования о рекомендательном письме является скорее исключением, чем правилом. Прежде чем начинать процесс оформления перевода, военнослужащим рекомендуется убедиться, соответствуют ли они критериям новой упрощенной процедуры.

Новини.LIVE писали, что в приложении "Армия+" появился новый сервис, который позволяет военным заранее оценить шансы на смену подразделения и избежать подачи безрезультатных рапортов. В случае отказа приложение предоставляет исчерпывающее обоснование причин.

Если же должным образом оформленный рапорт о переводе игнорируют или отклоняют без законных оснований, военнослужащие могут обжаловать неправомерные решения. Это можно сделать путем обращения к высшему военному командованию, Министерству обороны, Военному омбудсмену или непосредственно в судебном порядке, обязательно подкрепив свою позицию исчерпывающими документальными доказательствами.