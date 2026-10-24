Как сменить воинскую часть без предварительного согласия командира

Рапорт в Армия+: как сменить часть без рекомендательного письма
Отсутствие рекомендательного письма больше не препятствует переводу в другую воинскую часть. Однако нововведение от Министерства обороны действует не для всех, а исключительно для военнослужащих двух корпусов ВСУ. Остальным защитникам придется, как и раньше, проходить процедуру перевода и служить на текущей должности не менее шести месяцев.
Об этом сообщили в пресс-службе Сумского ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.
Перевод без согласия и кто получил такое право
Благодаря обновлению функционала цифровой платформы "Армия+" обязательное наличие письменного согласия нового командира или так называемого рекомендательного письма было отменено, но только для четко определенной категории лиц.
Воспользоваться этим могут исключительно военнослужащие определенных частей, входящих в состав 16-го и 19-го армейских корпусов. Смена места службы происходит в пределах одной структуры между подразделениями, присоединившимися к этой инициативе.
Можно заранее договориться о конкретной вакансии с новым руководством, но теперь закон этого прямо не требует. В то же время для этой процедуры предусмотрены соответствующие лимиты и четко установленные сроки, которых необходимо придерживаться.
Как работает алгоритм в "Армия+"
Процесс инициирования перевода полностью переведен в электронный формат. Чтобы запустить процедуру перевода, военнослужащий должен выполнить несколько шагов:
- открыть официальный портал приложения «Армия+» и перейти в раздел переводов;
- проверить, относится ли он к категориям, для которых доступна соответствующая процедура;
- выбрать специальный тип рапорта «В пределах корпуса ВСУ» (функция доступна для бойцов 16-го и 19-го корпусов);
- заполнить необходимые персональные данные и тщательно их проверить;
- заверить электронный документ личной цифровой подписью.
После прохождения всех этапов военнослужащий получает возможность отслеживать изменение статуса своей заявки непосредственно в смартфоне.
Общие правила перевода для остальных военнослужащих
Если военнослужащий не подпадает под действие программы для двух указанных корпусов, для него продолжает действовать классический алгоритм перевода по собственной инициативе.
В таких случаях подача рапорта через "Армия+" невозможна без предварительно оформленного рекомендательного письма непосредственно от той воинской части, куда планируется переход.
Стандартная процедура предусматривает следующие условия:
- минимальный срок непрерывной службы в текущем подразделении должен составлять не менее шести месяцев;
- инициировать смену места службы разрешается не чаще одного раза в год;
- к рапорту необходимо приложить действующий военно-учетный документ и согласие принимающей части;
- в отдельных случаях (в зависимости от должности) потребуется заключение ВЛК или другие дополнительные документы.
Отсутствие требования о рекомендательном письме является скорее исключением, чем правилом. Прежде чем начинать процесс оформления перевода, военнослужащим рекомендуется убедиться, соответствуют ли они критериям новой упрощенной процедуры.
Новини.LIVE писали, что в приложении "Армия+" появился новый сервис, который позволяет военным заранее оценить шансы на смену подразделения и избежать подачи безрезультатных рапортов. В случае отказа приложение предоставляет исчерпывающее обоснование причин.
Если же должным образом оформленный рапорт о переводе игнорируют или отклоняют без законных оснований, военнослужащие могут обжаловать неправомерные решения. Это можно сделать путем обращения к высшему военному командованию, Министерству обороны, Военному омбудсмену или непосредственно в судебном порядке, обязательно подкрепив свою позицию исчерпывающими документальными доказательствами.