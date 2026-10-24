Як змінити військову частину без попередньої згоди командира

Артилерист ЗСУ. Фото: колаж Новини.LIVE

Відсутність рекомендаційного листа більше не блокує перехід в іншу військову частину. Проте нововведення від Міністерства оборони діє не для всіх, а виключно для військових двох корпусів ЗСУ. Іншим захисникам доведеться, як і раніше, брати відношення та служити на поточній посаді щонайменше шість місяців.

Про це повідомили в пресслужбі Сумського ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Переведення без "відношення" та хто отримав таке право

Завдяки оновленню функціоналу цифрової платформи "Армія+", обов'язкова наявність письмової згоди від нового командира або так званого рекомендаційного листа була скасована, але лише для чітко визначеної категорії осіб.

Скористатися цим можуть виключно військовослужбовці певних частин, що входять до складу 16-го та 19-го армійських корпусів. Зміна місця служби відбувається у межах однієї структури між підрозділами, які долучені до цієї ініціативи.

Можна домовлятися про конкретну вакансію з новим керівництвом заздалегідь, але тепер закон цього прямо не вимагає. Водночас для цієї процедури передбачені відповідні ліміти та чітко встановлені строки, яких необхідно дотримуватися.

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Як працює алгоритм в "Армія+"

Процес ініціювання переходу повністю переведено в електронний формат. Щоб запустити процедуру переведення, військовослужбовець має виконати кілька кроків:

відкрити офіційний портал застосунку "Армія+" та перейти до розділу переведень;

перевірити свою приналежність до категорій, яким доступна відповідна процедура;

обрати спеціальний тип рапорту "В межах корпусу ЗСУ" (функція активна для бійців 16-го та 19-го корпусів);

заповнити необхідні персональні дані та ретельно їх перевірити;

завірити електронний документ особистим цифровим підписом.

Після проходження всіх етапів військовий отримує змогу відстежувати зміну статусу своєї заявки безпосередньо у смартфоні.

Загальні правила переведення для решти армійців

Якщо захисник не підпадає під дію програми для двох зазначених корпусів, для нього продовжує діяти класичний алгоритм переведення за власною ініціативою.

У таких випадках подача рапорту через "Армія+" неможлива без попередньо оформленого рекомендаційного листа безпосередньо від тієї військової частини, куди планується перехід.

Стандартна процедура має такі умови:

мінімальний термін безперервної служби у поточному підрозділі повинен становити щонайменше шість місяців;

ініціювати зміну місця служби дозволено не частіше одного разу на рік;

до рапорту потрібно прикріпити чинний військово-обліковий документ та згоду приймаючої частини;

в окремих випадках (залежно від посади) вимагатимуть висновок ВЛК або інші додаткові папери.

Відсутність вимоги щодо рекомендаційного листа є швидше винятком, ніж правилом. Перед тим як запускати процес оформлення переведення, військовослужбовцям радять переконатися, чи відповідають вони критеріям нової спрощеної процедури.

Новини.LIVE писали, що в застосунку "Армія+" з'явився новий сервіс, який дозволяє військовим заздалегідь оцінити шанси на зміну підрозділу й уникнути подання безрезультатних рапортів. У разі відмови застосунок надає вичерпне обґрунтування причин.

Якщо ж належно оформлений рапорт на переведення ігнорують або відхиляють без законних підстав, захисники можуть оскаржити неправомірні рішення. Це можна зробити через звернення до вищого військового командування, Міністерства оборони, Військового омбудсмана чи безпосередньо в судовому порядку, обов'язково підкріпивши свою позицію вичерпними документальними доказами.