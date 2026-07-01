Распечатка из "Резерв+": для группы оповещения это не аргумент

Работа группы оповещения ТЦК, приложение "Резерв+". Фото: NV, Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Группа оповещения ТЦК должна принимать распечатку электронного военно-учетного документа в качестве законного документа. Однако на практике ситуация сложнее. Поэтому лучше иметь при себе смартфон с работающим приложением "Резерв+".

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация в Украине

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Она была объявлена 24 февраля 2022 года после введения военного положения на всей территории страны.

Мобилизация касается всего военнообязанного населения. В эту группу входят, во-первых, все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, состоящие на воинском учете.

Также могут быть мобилизованы и те мужчины, которым не исполнилось 25 лет. Это касается бывших ограниченно годных к военной службе мужчин, которые после изменений в законодательстве получили статус "военнообязанных" независимо от возраста.

Распечатка "Резерв+" может стать проблемой

Мобилизацией в Украине занимаются группы оповещения ТЦК. Они имеют право вручать повестки военнообязанным гражданам.

Кроме того, благодаря наличию в составе группы представителей Нацполиции, они могут задерживать нарушителей воинского учета. После задержания этих граждан доставляют в ТЦК для дальнейших процессуальных действий.

Адвокат Ярослав Турчин объяснил, почему гражданам стоит установить на смартфон приложение "Резерв+", чтобы не иметь проблем с группой оповещения ТЦК: "Наличие "Резерв+" считается обязательным. Закон, конечно, предусматривает право на ношение распечатки из "Резерв+" с QR-кодом, но ТЦК может сказать, что не может проверить его сейчас". Турчин пояснил, что следствием такой ситуации станет "бусификация".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что группа оповещения ТЦК может задерживать и призывников.

Группы оповещения ТЦК имеют право задерживать нарушителей не только из числа военнообязанных, но и призывников. Но на практике это происходит очень редко. Причина в том, что призывников почти не объявляют в розыск.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что группа оповещения ТЦК не имеет права задерживать тех граждан, у которых истекли сроки розыска.

Территориальный центр комплектования может объявлять в розыск нарушителей воинского учета. Группа оповещения ТЦК имеет право задерживать граждан, объявленных в розыск. Но после истечения срока административного наказания задержание такого гражданина уже является незаконным.