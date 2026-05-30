Головна Мобілізація Не тільки "Резерв+": е-ВОД в "Дії" є законним документом

Дата публікації: 30 травня 2026 12:20
Застосунок "Дія" у смартфоні. Фото: diia.gov.ua

В Україні в останні роки з’явився новий вид військово-облікових документів. Це електронні варіанти, в "Резерв+" та "Дії". Але ці документи не є ідентичними, вони суттєво відрізняються між собою.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Електронні військово-облікові документи

В Україні під час повномасштабної війни відбулася ціла низка змін у процесі військового обліку. Частина змін стосувалася, зокрема, військово-облікових документів.

Так, був створений новий вид військово-облікових документів, електронний. Це мобільний застосунок "Резерв+", де відображається інформація з реєстру "Оберіг".

А з грудня 2025 року саме електронний ВОД у "Резерв+" став основним документом громадян на військовому обліку. Нові документи у паперовому форматі більше не видають.

В чому різниця між "Резерв+" і "Дією"

Разом з тим, пояснили юристи, мобільний застосунок "Резерв+" не є єдиним варіантом електронного військово-облікового документу. Можна також згенерувати е-ВОД на порталі "Дія".

Втім, у електронних варіантах ВОД в "Резерв+" та "Дії" є суттєва різниця. Так, у "Резерв+" можна вносити зміни в особисті дані, можна визнавати порушення військового обліку й сплачувати штраф.

В той самий час у "Дії" можна лише згенерувати військово-обліковий документ на конкретну дату. Жодних змін внести через цей портал не вийде.

Відтепер військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років мають змогу отримати електронний військово-обліковий документ з QR-кодом на порталі "Дія". Раніше така функція була доступна виключно в електронному кабінеті призовника "Резерв+".

Військово-обліковий документ може бути як електронний, так і у паперовому варіанті. Проте, за певних умов електронний військовий квиток може бути недійсний.

Дія військово-обліковий документ Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
