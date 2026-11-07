Документы и их легализация. Фото: коллаж Новини.LIVE

Распечатанный из "Резерв+" военно-учетный документ не нуждается в нотариальном удостоверении. Правительственное постановление уже давно официально уравняло его в правах с бумажным бланком. Подлинность такого листа проверяется исключительно сканированием QR-кода, а не печатью и подписью нотариуса.

Это подчеркивает юрист Тимофей Дудин, передает Новини.LIVE.

Реклама

Распечатка с Резерв+ не нуждается в нотариальном удостоверении

После массовой установки приложения "Резерв+" военнообязанные стали интересоваться, требует ли закон дополнительного нотариального подтверждения для распечатанного цифрового билета.

Как отмечает в своем блоге Тимофей Дудин, никаких печатей на такой бумаге ставить не надо. Согласно девятому пункту правительственного постановления №559 от 16 мая 2024 года, электронный вариант имеет абсолютно одинаковый юридический вес с традиционным бланком. Эта законодательная норма распространяется и на распечатанную версию файла.

Сгенерированный приложением документ является полноценным оригиналом, поэтому доказывать его подлинность необходимо совсем другим путем. Чтобы система сочла документ действительным, лучше позаботиться за качество печати QR-кода. Этот графический элемент должен оставаться цельным, контрастным и пригодным для сканирования электронными устройствами.

Читайте также:

Новини.LIVE информировали, что иногда у пользователей "Резерв+" не подтягивается электронный военный документ, из-за чего система требует уточнить данные. Чаще это происходит потому, что информации вообще нет в базе "Оберег", или из-за зависания серверов во время ее обработки.

В частности, пустые профили видят украинцы, никогда ранее не состоящие на учете. Несмотря на обещания правительства автоматически внести всех в реестры, без визита в военкомат в таких случаях обычно не обойтись.

Кроме того, электронный военный подъемник в "Резерв+" не является вечным, ведь срок его действия привязан к текущему статусу военнообязанного. Как только кончается действие оформленной отсрочки, цифровой документ автоматически утрачивает силу. Чтобы снова иметь на руках действительный электронный билет с актуальными данными, придется генерировать новый подъемник в приложении заново.