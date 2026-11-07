Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Распечатка с Резерв+: нужно ли удостоверять ее у нотариуса

Распечатка с Резерв+: нужно ли удостоверять ее у нотариуса

Ua ru
7 ноября 2026 22:50
Нужно ли заверять распечатку из Резерв+ у нотариуса коллаж Новини.LIVE
Документы и их легализация. Фото: коллаж Новини.LIVE

Распечатанный из "Резерв+" военно-учетный документ не нуждается в нотариальном удостоверении. Правительственное постановление уже давно официально уравняло его в правах с бумажным бланком. Подлинность такого листа проверяется исключительно сканированием QR-кода, а не печатью и подписью нотариуса.

Это подчеркивает юрист Тимофей Дудин, передает Новини.LIVE.

Реклама

Распечатка с Резерв+ не нуждается в нотариальном удостоверении

После массовой установки приложения "Резерв+" военнообязанные стали интересоваться, требует ли закон дополнительного нотариального подтверждения для распечатанного цифрового билета.

Как отмечает в своем блоге Тимофей Дудин, никаких печатей на такой бумаге ставить не надо. Согласно девятому пункту правительственного постановления №559 от 16 мая 2024 года, электронный вариант имеет абсолютно одинаковый юридический вес с традиционным бланком. Эта законодательная норма распространяется и на распечатанную версию файла.

Сгенерированный приложением документ является полноценным оригиналом, поэтому доказывать его подлинность необходимо совсем другим путем. Чтобы система сочла документ действительным, лучше позаботиться за качество печати QR-кода. Этот графический элемент должен оставаться цельным, контрастным и пригодным для сканирования электронными устройствами.

Читайте также:

Новини.LIVE информировали, что иногда у пользователей "Резерв+" не подтягивается электронный военный документ, из-за чего система требует уточнить данные. Чаще это происходит потому, что информации вообще нет в базе "Оберег", или из-за зависания серверов во время ее обработки.

В частности, пустые профили видят украинцы, никогда ранее не состоящие на учете. Несмотря на обещания правительства автоматически внести всех в реестры, без визита в военкомат в таких случаях обычно не обойтись.

Кроме того, электронный военный подъемник в "Резерв+" не является вечным, ведь срок его действия привязан к текущему статусу военнообязанного. Как только кончается действие оформленной отсрочки, цифровой документ автоматически утрачивает силу. Чтобы снова иметь на руках действительный электронный билет с актуальными данными, придется генерировать новый подъемник в приложении заново.

мобилизация документы нотариус военно-учетный документ Резерв+
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации