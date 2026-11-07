Документи та їх легалізація. Фото: колаж Новини.LIVE

Роздрукований із "Резерв+" військово-обліковий документ не потребує нотаріального посвідчення. Урядова постанова уже давно офіційно зрівняла його в правах із паперовим бланком. Справжність такого аркуша перевіряється виключно скануванням QR-коду, а не печаткою та підписом нотаріуса.

На цьому наголошує юрист Тимофій Дудін, передає Новини.LIVE.

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Роздруківка з Резерв+ не потребує нотаріального засвідчення

Після масового встановлення застосунку "Резерв+" військовозобов'язані почали цікавитися, чи вимагає закон додаткового нотаріального підтвердження для роздрукованого цифрового квитка.

Як зазначає у своєму блозі Тимофій Дудін, жодних печаток на такому папері ставити не треба. Згідно з дев'ятим пунктом урядової постанови № 559 від 16 травня 2024 року, електронний варіант має абсолютно однакову юридичну вагу із традиційним бланком. Ця законодавча норма поширюється і на роздруковану версію файлу.

Згенерований застосунком документ є повноцінним оригіналом, тому доводити його справжність необхідно зовсім іншим шляхом. Щоб система визнала документ дійсним, краще подбати за якість видруку QR-коду. Цей графічний елемент має залишатися цілісним, контрастним і придатним для сканування електронними пристроями.

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Новини.LIVE інформували, що інколи в користувачів "Резерв+" не підтягується електронний військовий документ, через що система вимагає уточнити дані. Найчастіше це стається тому, що інформації взагалі немає в базі "Оберіг", або через зависання серверів під час її обробки.

Зокрема, порожні профілі бачать українці, які ніколи раніше не стояли на обліку. Попри обіцянки уряду автоматично внести всіх до реєстрів, без візиту до військкомату в таких випадках зазвичай не обійтися.

Крім того, електронний військовий витяг у "Резерв+" не є вічним, адже термін його дії прив'язаний до поточного статусу військовозобов'язаного. Щойно закінчується дія оформленої відстрочки, цифровий документ автоматично втрачає чинність. Аби знову мати на руках дійсний електронний квиток з актуальними даними, доведеться генерувати новий витяг у застосунку заново.