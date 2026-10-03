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Главная Мобилизация Расторжение контракта при демобилизации: основные условия

Расторжение контракта при демобилизации: основные условия

Ua ru
3 октября 2026 07:10
Демобилизация и мотивационный контракт: можно ли уволиться
Награждение бойцов. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Военнослужащим ВСУ, имеющим действующие мотивационные контракты, не придется дожидаться их истечения в случае объявления демобилизации. Условия этих соглашений прямо позволяют расторгнуть контракт досрочно и вернуться домой. В то же время желающие продолжить военную карьеру смогут и в дальнейшем остаться в армии.

Об этом сообщили в Житомирском ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Досрочное расторжение контракта

Заключение нового мотивационного контракта с Вооруженными силами не лишит военнослужащего права на увольнение, когда государство официально объявит о демобилизации. Многих бойцов беспокоит вопрос, придется ли им нести службу до последнего дня действия такого документа, если приказ о демобилизации выйдет значительно раньше. Никакой принудительной привязки к срокам в этой ситуации нет.

Добровольный выбор для бойца

Правила новых мотивационных контрактов прямо предусматривают возможность досрочного увольнения. Если военнослужащий не намерен больше оставаться в армии после начала демобилизационных процессов, он может спокойно вернуться к гражданской жизни.

Действие контракта в таком случае прекращается без каких-либо препятствий. Однако те военнослужащие, которые захотят продолжить свою военную карьеру, будут иметь такую возможность. Для этого достаточно просто выразить соответствующее желание командованию.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что самовольное уход в СЗЧ ставит крест на законном увольнении из войска. Винницкий окружной админсуд подтвердил правоту командования в том, что воинские части имеют полное право игнорировать рапорты о демобилизации от бойцов, находящихся в самовольном отсутствии из части.

Между тем для учителей и преподавателей запустили долгожданную услугу, и теперь оформить отсрочку от мобилизации можно онлайн через приложение "Резерв+". Однако юристы предупреждают, что одного лишь права на отсрочку не хватит, чтобы избежать повестки, если в реестрах произошел технический сбой или школьные кадровики по ошибке внесли неверные данные.

ВСУ мобилизация контракт демобилизация увольнение с армии
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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