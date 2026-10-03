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Головна Мобілізація Звільнення з контракту при демобілізації: головні умови

Звільнення з контракту при демобілізації: головні умови

Ua ru
3 жовтня 2026 07:10
Демобілізація та мотиваційний контракт: чи можна звільнитися
Нагордження бійців. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Бійцям ЗСУ з активними мотиваційними контрактами не доведеться чекати їхнього завершення у разі оголошення демобілізації. Умови цих угод прямо дозволяють розірвати контракт достроково та поїхати додому. Водночас охочі продовжити військову кар'єру зможуть і надалі залишитися у війську.

На цьому наголосили у Житомирському ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Дострокове розірвання контракту

Укладання нового мотиваційного контракту із Збройними силами не позбавить військовослужбовця права на звільнення, коли держава офіційно оголосить демобілізацію. Багатьох бійців турбує питання, чи доведеться їм нести службу до останнього дня дії такого документа, якщо наказ про демобілізацію вийде значно раніше. Жодної примусової прив'язки до строків у цій ситуації немає.

Добровільний вибір для бійця

Правила нових мотиваційних контрактів прямо передбачають можливість дострокового звільнення. Якщо військовий не має наміру більше залишатися в армії після початку демобілізаційних процесів, він може спокійно повернутися до цивільного життя.

Дія контракту в такому разі припиняється без жодних перешкод. Однак ті воїни, які захочуть продовжити свою військову кар'єру, матимуть таку можливістьє. Для цього достатньо просто висловити відповідне бажання командуванню.

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Раніше Новини.LIVE інформували, що втеча в СЗЧ ставить хрест на законному звільненні з війська. Вінницький окружний адмінсуд підтвердив правоту командування, що військові частини мають повне право ігнорувати рапорти про демобілізацію від бійців, які перебувають у самовільному залишенні частини. 

Тим часом для вчителів і викладачів запустили довгоочікувану послугу і тепер оформити відстрочку від мобілізації можна онлайн через застосунок "Резерв+". Проте юристи застерігають, що саме лише право на бронь не врятує від повістки, якщо в реєстрах стався технічний збій або шкільні кадровики помилково внесли не ті дані. 

ЗСУ мобілізація контракт демобілізація звільнення з армії
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан

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