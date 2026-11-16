Военнослужащие ВСУ. Фото: 93-я ОМБр

В период действия военного положения и мобилизации процедура расторжения контракта с Вооружёнными Силами Украины значительно более строгая, чем в мирное время. Сегодня действует самый узкий перечень оснований, который регламентируется пунктом 3 части 5 статьи 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе". Уволиться "по соглашению сторон" сейчас невозможно вообще. Но право уволиться по собственному желанию оставили исключительно для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон "О воинской обязанности и военной службе".

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Когда контрактник имеет право на увольнение

Чтобы легально покинуть службу, военнослужащий должен иметь одно из предусмотренных законом оснований.

Состояние здоровья . Боец должен пройти ВЛК, которая вынесет заключение о негодности или временной негодности с обязательным повторным осмотром через 6–12 месяцев. Другой вариант — установленная инвалидность. В случае инвалидности военнослужащего увольняют, если он сам не выражает желания продолжать службу. Важно: статус «ограниченно годен» не является самостоятельным основанием для демобилизации.

. Боец должен пройти ВЛК, которая вынесет заключение о негодности или временной негодности с обязательным повторным осмотром через 6–12 месяцев. Другой вариант — установленная инвалидность. В случае инвалидности военнослужащего увольняют, если он сам не выражает желания продолжать службу. Важно: статус «ограниченно годен» не является самостоятельным основанием для демобилизации. Семейные обстоятельства . Исчерпывающий перечень таких причин определен пунктом 3 части 12 статьи 26. Для расторжения контракта требуются соответствующие документы. Каждое из этих обстоятельств имеет свои специфические условия: наличие и возраст детей, соответствующая группа инвалидности у родственников, отсутствие других трудоспособных членов семьи, которые могли бы обеспечить уход.

. Исчерпывающий перечень таких причин определен пунктом 3 части 12 статьи 26. Для расторжения контракта требуются соответствующие документы. Каждое из этих обстоятельств имеет свои специфические условия: наличие и возраст детей, соответствующая группа инвалидности у родственников, отсутствие других трудоспособных членов семьи, которые могли бы обеспечить уход. Возраст . Военнослужащий должен достичь предельного возраста пребывания на службе. Этот предел зависит от имеющегося воинского звания.

. Военнослужащий должен достичь предельного возраста пребывания на службе. Этот предел зависит от имеющегося воинского звания. Окончание срока контракта . Право на увольнение дает только срочный контракт, заключенный уже во время действия военного положения (при условии своевременной подачи рапорта). Это основание не распространяется на договоры с формулировкой «до демобилизации» и на старые довоенные контракты, которые были автоматически продлены в связи с введением военного положения.

. Право на увольнение дает только срочный контракт, заключенный уже во время действия военного положения (при условии своевременной подачи рапорта). Это основание не распространяется на договоры с формулировкой «до демобилизации» и на старые довоенные контракты, которые были автоматически продлены в связи с введением военного положения. Освобождение из плена . После возвращения из плена военнослужащий может расторгнуть контракт при наличии соответствующих документов, если не желает оставаться в рядах ВСУ.

. После возвращения из плена военнослужащий может расторгнуть контракт при наличии соответствующих документов, если не желает оставаться в рядах ВСУ. Приговор суда. Это отдельное юридическое основание, а не «способ» уйти из армии. Освобождение происходит, если в отношении военнослужащего вступил в законную силу обвинительный приговор с ограничением или лишением свободы.

Нарушение условий контракта и обжалование действий командира

Военные иногда рассчитывают уйти со службы досрочно из-за того, что командование не выполняет условия контракта. Однако систематическое невыполнение условий контракта является основанием для увольнения только в мирное время.

В условиях войны это может быть лишь поводом для обжалования действий руководства путем подачи рапорта, обращения через приложение «Армия+», жалобы в высшее командование или судебного иска.

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Расторгнуть контракт по этой причине не получится. Также стоит учитывать, что сокращение штатов во время военного положения является законным основанием для увольнения только для высшего офицерского состава.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в армии возникали споры по поводу увольнения контрактников. Некоторые воинские части отказывались отпускать бойцов по истечении срока службы, настаивая, что это правило действует только для договоров, подписанных после 18 мая 2024 года. Однако закон позволяет уволиться по этому основанию, даже если контракт заключался в 2022 или 2023 годах.

В то же время Минобороны защитило от принудительного перевода добровольцев, которые пошли служить с письменного согласия командира конкретной части. Таким образом, в течение первых шести месяцев их запрещено переводить в другие подразделения. Сменить место службы до истечения этого срока можно только по собственному желанию самого бойца, если он подаст соответствующий рапорт.