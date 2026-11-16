Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 93 ОМБр

Під час дії воєнного стану та мобілізації процедура розірвання контракту із Збройними Силами України є набагато суворішою, ніж у мирний період. Сьогодні діє найвужчий перелік підстав, який регламентується пунктом 3 частини 5 статті 26 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу". Звільнитися "за угодою сторін" зараз неможливо взагалі. Але право звільнитися за власним бажанням залишили виключно для іноземних громадян та осіб без громадянства.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Закон "Про військовий обов’язок і військову службу".

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Коли контрактник має право на звільнення

Щоб легально покинути службу, військовослужбовець повинен мати одну з передбачених законом підстав.

Стан здоров'я . Боєць має пройти ВЛК, яка винесе постанову про непридатність або ж тимчасову непридатність із обов'язковим переоглядом через 6–12 місяців. Інший варіант — встановлена інвалідність. У випадку інвалідності військового звільняють, якщо він сам не висловлює бажання служити далі. Важливо: статус "обмежено придатний" самостійною підставою для демобілізації не є.

. Боєць має пройти ВЛК, яка винесе постанову про непридатність або ж тимчасову непридатність із обов'язковим переоглядом через 6–12 місяців. Інший варіант — встановлена інвалідність. У випадку інвалідності військового звільняють, якщо він сам не висловлює бажання служити далі. Важливо: статус "обмежено придатний" самостійною підставою для демобілізації не є. Сімейні обставини . Вичерпний перелік таких причин визначений пунктом 3 частини 12 статті 26. Для розірвання контракту потрібні відповідні документи. Кожна з обставин має специфічні умови: наявність та вік дітей, відповідна група інвалідності у родичів, відсутність інших працездатних членів сім’ї, які могли б забезпечити догляд.

. Вичерпний перелік таких причин визначений пунктом 3 частини 12 статті 26. Для розірвання контракту потрібні відповідні документи. Кожна з обставин має специфічні умови: наявність та вік дітей, відповідна група інвалідності у родичів, відсутність інших працездатних членів сім’ї, які могли б забезпечити догляд. Вік . Військовий має досягти граничного віку перебування на службі. Ця межа залежить від наявного військового звання.

. Військовий має досягти граничного віку перебування на службі. Ця межа залежить від наявного військового звання. Закінчення строку контракту . Право на звільнення дає лише строковий контракт, який був укладений уже під час дії воєнного стану (за умови завчасно поданого рапорту). Ця підстава не поширюється на угоди з формулюванням "до демобілізації" та на старі довоєнні контракти, які були автоматично продовжені через запровадження воєнного стану.

. Право на звільнення дає лише строковий контракт, який був укладений уже під час дії воєнного стану (за умови завчасно поданого рапорту). Ця підстава не поширюється на угоди з формулюванням "до демобілізації" та на старі довоєнні контракти, які були автоматично продовжені через запровадження воєнного стану. Звільнення з полону . Після повернення з полону військовослужбовець може розірвати контракт за наявності відповідних документів, якщо не бажає залишатися у лавах ЗСУ.

. Після повернення з полону військовослужбовець може розірвати контракт за наявності відповідних документів, якщо не бажає залишатися у лавах ЗСУ. Вирок суду. Це окрема юридична підстава, а не "спосіб" піти з армії. Звільнення відбувається, якщо щодо військового набрав законної сили обвинувальний вирок із обмеженням або позбавленням волі.

Порушення умов контракту та оскарження дій командира

Військові іноді розраховують піти зі служби достроково через те, що командування не виконує умов контракту. Однак систематичне невиконання умов контракту є підставою для звільнення лише в мирний час.

В умовах війни це може бути лише приводом для оскарження дій керівництва шляхом подачі рапорту, звернення через застосунок "Армія+", скарги до вищого командування або судового позову.

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Розірвати контракт через це не вийде. Також варто враховувати, що скорочення штатів під час воєнного стану є законною підставою для звільнення лише для вищого офіцерського складу.

Новини.LIVE інформували раніше, що раніше в армії виникали суперечки навколо звільнення контрактників. Деякі військові частини відмовлялися відпускати бійців за закінченням строку служби, наполягаючи, що це правило працює лише для угод, підписаних після 18 травня 2024 року. Однак закон дозволяє звільнитися за цією підставою, навіть якщо контракт укладали у 2022 чи 2023 роках.

Водночас Міноборони захистило від примусового переведення добровольців, які йшли служити за письмовою згодою командира конкретної частини. Відтак протягом перших шести місяців їх заборонено переміщати до інших підрозділів. Змінити місце служби раніше цього терміну можна лише за власним бажанням самого бійця, якщо він подасть відповідний рапорт.