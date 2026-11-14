Военнослужащий ВСУ. Фото: 93-я ОМБр

Право на отсрочку после истечения срока контракта гарантируется постановлением правительства № 768, однако из-за пробелов в законодательстве ТЦК могут попытаться сразу вручить повестку о призыве. Впрочем, всё же существуют варианты безопасной постановки на воинский учёт и получения законного освобождения от службы.

Процесс оформления отсрочки после окончания контракта объяснили адвокаты на портале Uristy.UA, передает Новини.LIVE.

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Почему возраст до 25 лет не спасет от мобилизации после контракта

Молодые люди, поступающие на службу в Вооруженные Силы Украины по контракту в 18-летнем возрасте, часто рассчитывают на отсрочку от мобилизации после увольнения. Базовое правило действительно запрещает принудительно призывать граждан, не достигших 25 лет.

Однако юрист Владислав Дерій подчеркивает кардинальное изменение юридического статуса таких лиц после завершения службы. Согласно части 5 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и статье 15 Закона "О воинской обязанности и военной службе", неприкосновенность гарантируется только призывникам, то есть тем, кто еще ни разу не проходил службу.

После исключения из списков части бывший контрактник в эту категорию не возвращается. В соответствии со статьёй 27 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", годные к службе граждане зачисляются непосредственно в запас ВСУ.

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Таким образом, 21-летний юноша становится полноценным военнообязанным. В день постановки на учет ТЦК и СП имеют все формальные основания выдать ему мобилизационное распоряжение, если гражданин не оформит заявление на отсрочку.

Условия для получения годовой отсрочки после контракта

Законодательство предусматривает 12-месячную отсрочку для молодежи после расторжения контракта, однако она действует со значительными ограничениями.

Согласно части 7 статьи 23 профильного закона о мобилизации, эта льгота распространяется на военнослужащих, которые:

заключили контракт «18-25» исключительно на один год;

подписали документы во время действия военного положения;

находились в возрастном диапазоне от 18 до 25 лет.

Поэтому, например, трехлетний контракт, заключенный в 2024 году, под эти критерии не подпадает. Следовательно, рассчитывать на автоматический годовой отпуск от армии по этой норме невозможно. Обычная начальная подготовка контрактника также не приравнивается к базовой военной службе, которая дает отдельную защиту от мобилизации.

Законодательная коллизия в постановлениях Кабмина

Но защитить себя от немедленного возвращения на фронт в 21 год можно благодаря постановлению Кабинета Министров № 768 от 12 июня 2026 года. Этот документ гарантирует отсрочку всем военнослужащим, увольняющимся в связи с истечением срока контракта во время военного положения. Само основание для такого увольнения прямо закреплено пунктом "Ж" статьи 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе".

Проблема заключается в отсутствии синхронизации законодательных актов. Правительство приняло новые гарантии, но не внесло соответствующих изменений в базовое постановление № 560, которое регламентирует алгоритмы работы военкоматов.

Из-за этого возникают процедурные препятствия:

отсутствует утвержденный бланк заявления для уволенных контрактников;

в приложениях к постановлению отсутствует перечень необходимых документов;

технически не прописан алгоритм внесения данных в реестр "Оберіг".

Соответственно, оформить такую отсрочку через мобильное приложение "Резерв+" или обратиться в ЦНАП невозможно.

В таком случае заявление на отсрочку подается исключительно в бумажном виде непосредственно в территориальный центр комплектования.

Как безопасно встать на учет в ТЦК

Закон предоставляет бывшему военнослужащему ровно пять дней на посещение ТЦК после увольнения.

Подготовку необходимо начинать ещё в воинской части. Военнослужащий должен проследить, чтобы в его военном билете и в выписке из приказа командира было указано точное основание: увольнение в связи с истечением срока действия контракта.

Для оформления отсрочки необходимо собрать следующий пакет документов:

бумажное заявление произвольной формы с прямой ссылкой на постановление № 768 и статьи 8 и 19 Конституции Украины; нотариально или собственноручно заверенные копии паспорта и идентификационного кода; копию контракта 2024 года и приказ об исключении из списков личного состава; военно-учетный документ с отметками о службе.

За день до визита в военкомат этот пакет следует отправить по адресу ТЦК Укрпочтой. Это должно быть ценное письмо с описью вложения и уведомлением о вручении. Это послужит доказательством обращения еще до физического присутствия в учреждении.

Юристы пояснили, что благодаря такой уловке вступает в силу пункт 60 постановления № 560, который запрещает направлять на медицинскую комиссию и призывать граждан, уже подавших документы на отсрочку.

При личной явке второй экземпляр заявления регистрируется в делопроизводстве учреждения с обязательной проставкой входящего номера и даты.

Что делать в случае отказа ТЦК

Если сотрудники ТЦК отказываются регистрировать отсрочку в системе, ссылаясь на отсутствие необходимой кнопки или инструкций в постановлении № 560, требовать нужно исключительно письменный отказ. Устные объяснения не имеют никакой юридической силы.

В случае попытки вручить призывную повестку во время рассмотрения документов специалисты советуют действовать максимально осторожно:

категорически не подписывать согласия на добровольную мобилизацию;

сделать в расписке замечание о наличии права на отсрочку согласно постановлению № 768;

обязательно указать входящий номер и дату регистрации своего заявления, обратив внимание на нарушение процедуры.

Незаконный отказ придется обжаловать в административном суде. К исковому заявлению обязательно прилагается ходатайство об обеспечении иска (в соответствии со статьей 150 КАС Украины), что позволит приостановить действие мобилизационного распоряжения до окончательного решения суда.

Новини.LIVE поясняли, что истечение срока действия контракта является прямым законным основанием для увольнения из рядов ВСУ, в частности для договоров, подписанных в 2022 или 2023 годах. Утверждения командования воинских частей о том, что право на демобилизацию распространяется исключительно на контракты, заключенные после 18 мая 2024 года, не имеют под собой правовых оснований и противоречат действующему законодательству.

Если командир отказывается подписать рапорт об увольнении по истечении срока контракта, такое решение можно отменить через суд. Судебная практика подтверждает незаконность автоматического или принудительного продления службы в отсутствие согласия военнослужащего, поэтому военнослужащие могут восстановить свои права путем подачи административного иска.

Добровольцы, поступающие на службу по специальной программе "Контракт 18–24", получают полный комплект вещевого обеспечения по Норме № 1 Минобороны. Бойцов обеспечивают базовым комплектом полевой формы, сезонной одеждой и обувью, термобельем и всеми элементами индивидуального тактического снаряжения.