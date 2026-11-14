Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 93 ОМБр

Право на відстрочку після закінчення контракту гарантує урядова постанова № 768, проте через прогалини в законодавстві ТЦК можуть спробувати відразу вручити виклик на відправку. Втім все-таки є варіанти безпечної постановки на військовий облік та отримання законного звільнення від служби.

Процес оформлення відстрочки після закінчення контракту пояснили адвокати на порталі Uristy.UA, передає Новини.LIVE.

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Чому вік до 25 років не врятує від мобілізації після контракту

Молоді люди, які вступають до лав Збройних Сил України за контрактом у 18-річному віці, часто розраховують на відстрочку від мобілізації після звільнення. Базове правило дійсно забороняє примусово призивати громадян, які ще не досягли 25 років.

Проте юрист Владислав. Дерій наголошує на кардинальній зміні юридичного статусу таких осіб після завершення служби. Згідно з частиною 5 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та статтею 15 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", недоторканність гарантується лише призовникам, тобто тим, хто ще жодного разу не проходив службу.

Після виключення зі списків частини колишній контрактник до цієї категорії не повертається. Відповідно до статті 27 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", придатні до служби громадяни зараховуються безпосередньо у запас ЗСУ.

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Таким чином, 21-річний юнак стає повноцінним військовозобов'язаним. У день постановки на облік ТЦК та СП має всі формальні підстави видати йому мобілізаційне розпорядження, якщо громадянин не оформить заяву на відстрочку.

Умови для отримання річної відстрочки після контракту

Законодавство передбачає 12-місячну відстрочку для молоді після розірвання контракту, однак вона діє зі значними обмеженнями.

Згідно з частиною 7 статті 23 профільного закону про мобілізацію, ця пільга поширюється на військових, які:

уклали контракт "18-25" виключно на один рік;

підписали документи під час дії воєнного стану;

перебували у віковому діапазоні від 18 до 25 років.

Тож, наприклад, трирічний контракт, укладений у 2024 році, під ці критерії не підпадає. Тож розраховувати на автоматичний річний відпочинок від армії за цією нормою неможливо. Звичайна початкова підготовка контрактника також не прирівнюється до базової військової служби, яка дає окремий захист від мобілізації.

Законодавча колізія у постановах Кабміну

Але захистити себе від негайного повернення на фронт у 21 рік можливо завдяки постанові Кабінету Міністрів № 768 від 12 червня 2026 року. Цей документ гарантує відстрочку всім військовослужбовцям, які звільняються через закінчення строку контракту під час воєнного стану. Сама підстава для такого звільнення прямо закріплена пунктом "ж" статті 26 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

Проблема полягає у відсутності синхронізації законодавчих актів. Уряд ухвалив нові гарантії, але не вніс відповідних змін до базової постанови № 560, яка регламентує алгоритми роботи військкоматів.

Через це виникають процедурні перепони:

відсутній затверджений бланк заяви для звільнених контрактників;

немає переліку необхідних документів у додатках до постанови;

технічно не прописаний алгоритм внесення даних до реєстру "Оберіг".

Відповідно, оформити таку відстрочку через мобільний застосунок "Резерв+" або звернутися до ЦНАПу неможливо.

В такому випдаку заява на відстрочку подається виключно в паперовому вигляді безпосередньо до територіального центру комплектування.

Як безпечно стати на облік в ТЦК

Закон дає колишньому військовому рівно п'ять днів на візит до ТЦК після звільнення.

Підготовку необхідно починати ще у військовій частині. Військовий має прослідкувати, щоб у його військовому квитку та у витягу з наказу командира була вказана точна підстава: звільнення у зв'язку із закінченням строку дії контракту.

Для оформлення відстрочки необхідно зібрати такий пакет:

паперову заяву довільної форми з прямим посиланням на постанову № 768 та статті 8 і 19 Конституції України; нотаріально або власноруч завірені копії паспорта та ідентифікаційного коду; копію контракту 2024 року та наказ про виключення зі списків особового складу; військово-обліковий документ із відмітками про службу.

За день до візиту у військкомат цей пакет варто надіслати на адресу ТЦК "Укрпоштою". Це має бути цінний лист з описом вкладення та повідомленням про вручення. Це створить доказ про звернення ще до фізичної присутності у закладі.

Юристи пояснили, що через таку хитрість активується пункт 60 постанови № 560, який забороняє відправляти на медичну комісію та призивати громадян, що вже подали документи на відстрочку.

Під час особистої явки другий примірник заяви реєструється у діловодстві установи з обов'язковим проставленням вхідного номера та дати.

Що робити у разі відмови ТЦК

Якщо співробітники ТЦК відмовляються реєструвати відстрочку в системі, посилаючись на відсутність потрібної кнопки або інструкцій у постанові № 560, вимагати потрібно виключно письмову відмову. Усні пояснення жодної юридичної сили не мають.

У разі спроби вручити бойову повістку під час розгляду документів, фахівці радять діяти максимально обережно:

категорично не підписувати згод на добровільну мобілізацію;

зробити у розписці зауваження про наявність права на відстрочку за постановою № 768;

обов'язково вказати вхідний номер та дату реєстрації своєї заяви, наголосивши на порушенні процедури.

Незаконну відмову доведеться оскаржувати в адміністративному суді. До позовної заяви обов'язково додається клопотання про забезпечення позову (відповідно до статті 150 КАС України), що дозволить зупинити дію мобілізаційного розпорядження до остаточного рішення суду.

Новини.LIVE пояснювали, що завершення строку дії контракту є прямою законною підставою для звільнення з лав ЗСУ, зокрема для договорів, підписаних у 2022 або 2023 роках. Твердження командування військових частин про те, що право на демобілізацію поширюється виключно на контракти, укладені після 18 травня 2024 року, не мають під собою правових підстав і суперечать чинному законодавству.

Якщо командир відмовляється підписати рапорт на звільнення після спливу контракту, таке рішення можна скасувати через суд. Судова практика підтверджує незаконність автоматичного або примусового продовження служби за відсутності згоди бійця, тому військовослужбовці можуть відновити свої права шляхом подання адміністративного позову.

Добровольці, які долучаються до війська за спеціальною програмою "Контракт 18–24", отримують повний комплект речового забезпечення за Нормою № 1 Міноборони. Бійців забезпечують базовим комплектом польової форми, сезонним одягом і взуттям, термобілизною та всіма елементами індивідуального тактичного спорядження.