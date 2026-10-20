Проверка документов на пограничном контрольно-пропускном пункте. Фото: ГПСУ

Пересечение границы с отцом, имеющим инвалидность II группы, разрешено даже при условии, что родственники состоят на учете в разных ТЦК. Главным требованием ГПСУ для получения разрешения на выезд за границу остается четко определенный перечень документов, а также актуальные данные без статуса «В розыске» в электронном приложении "Резерв+".

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Правила выезда в сопровождении лица с инвалидностью

Выезд за пределы страны военнообязанных мужчин в статусе сопровождающего для родителей с I или II группой инвалидности разрешен законом. Однако в условиях войны часто возникают ситуации, когда после переезда члены одной семьи оказываются на учете в территориальных центрах комплектования разных регионов или городов. Как пояснил юрист Владислав Дерий, различия в месте регистрации в ТЦК для отца и сына не создают препятствий для пограничников, если все остальные требования законодательства выполнены.

Главным нормативным документом в этой ситуации является пункт 2-1 постановления правительства № 57 "Правила пересечения государственной границы". Согласно ему, право на выезд во время военного положения имеют лица, сопровождающие одного из родителей с инвалидностью соответствующей группы.

Пограничникам достаточно предоставить пакет документов, подтверждающий родство и факт совместного проживания. Отдельно оформлять акт об установлении факта оказания ухода через органы социальной защиты не обязательно. Если прописка в паспортах или в выписках из реестра территориальной общины и адреса в справках ВПЛ совпадают, это автоматически подтверждает совместное проживание, что полностью соответствует нормам закона.

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Чтобы без проблем пройти контроль на пункте пропуска, семья должна иметь при себе четко определенный перечень документов.

Инспекторы ГПСУ будут проверять:

действительные загранпаспорта обоих граждан;

свидетельство о рождении сына (в качестве доказательства родства);

документ, подтверждающий инвалидность отца (это может быть пенсионное удостоверение или справка о назначении социальной помощи, где четко указана группа);

документы о совместном проживании (выписки о единой прописке и идентичные справки ВПЛ);

военно-учетные документы отца и сына (принимаются как бумажные варианты, так и электронные выписки из приложений "Резерв+" или "Дия").

Различные ТЦК и проверка по базе "Оберіг"

Тот факт, что отец остался на учете в старом ТЦК, а сын зарегистрировался по новому месту жительства ВПЛ, не имеет значения для пограничников. Сотрудники ГПСУ не являются органами воинского учета и не выясняют хронологию постановки на учет или юрисдикцию военкоматов.

Для инспекторов главное — результат сканирования QR-кода через электронную систему "Оберіг". Если система показывает, что сын состоит на учете, обновил свои данные и имеет действующую отсрочку, а отец также числится на учете без статуса "В розыске", проезд будет разрешен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что правом на беспрепятственный выезд пользуются также граждане с инвалидностью любой группы, предъявившие пенсионное удостоверение или справку МСЭК и имеющие право выезжать неограниченное количество раз, а также лица, признанные временно негодными к службе сроком до шести месяцев.

Между тем украинцы, которые длительное время проживают за границей, после установки приложения "Резерв+" часто обнаруживают у себя статус "в розыске", поскольку пребывание в другом государстве не освобождает от требований воинского учета. Однако снять такую отметку и урегулировать документы можно вполне законно и дистанционно, без необходимости возвращаться в Украину для посещения ТЦК.