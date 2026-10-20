Разные ТЦК у отца и сына: выпустят ли за границу по справке ВПЛ
Пересечение границы с отцом, имеющим инвалидность II группы, разрешено даже при условии, что родственники состоят на учете в разных ТЦК. Главным требованием ГПСУ для получения разрешения на выезд за границу остается четко определенный перечень документов, а также актуальные данные без статуса «В розыске» в электронном приложении "Резерв+".
Об этом сообщил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.
Правила выезда в сопровождении лица с инвалидностью
Выезд за пределы страны военнообязанных мужчин в статусе сопровождающего для родителей с I или II группой инвалидности разрешен законом. Однако в условиях войны часто возникают ситуации, когда после переезда члены одной семьи оказываются на учете в территориальных центрах комплектования разных регионов или городов. Как пояснил юрист Владислав Дерий, различия в месте регистрации в ТЦК для отца и сына не создают препятствий для пограничников, если все остальные требования законодательства выполнены.
Главным нормативным документом в этой ситуации является пункт 2-1 постановления правительства № 57 "Правила пересечения государственной границы". Согласно ему, право на выезд во время военного положения имеют лица, сопровождающие одного из родителей с инвалидностью соответствующей группы.
Пограничникам достаточно предоставить пакет документов, подтверждающий родство и факт совместного проживания. Отдельно оформлять акт об установлении факта оказания ухода через органы социальной защиты не обязательно. Если прописка в паспортах или в выписках из реестра территориальной общины и адреса в справках ВПЛ совпадают, это автоматически подтверждает совместное проживание, что полностью соответствует нормам закона.
Какие документы потребует Госпогранслужба на границе
Чтобы без проблем пройти контроль на пункте пропуска, семья должна иметь при себе четко определенный перечень документов.
Инспекторы ГПСУ будут проверять:
- действительные загранпаспорта обоих граждан;
- свидетельство о рождении сына (в качестве доказательства родства);
- документ, подтверждающий инвалидность отца (это может быть пенсионное удостоверение или справка о назначении социальной помощи, где четко указана группа);
- документы о совместном проживании (выписки о единой прописке и идентичные справки ВПЛ);
- военно-учетные документы отца и сына (принимаются как бумажные варианты, так и электронные выписки из приложений "Резерв+" или "Дия").
Различные ТЦК и проверка по базе "Оберіг"
Тот факт, что отец остался на учете в старом ТЦК, а сын зарегистрировался по новому месту жительства ВПЛ, не имеет значения для пограничников. Сотрудники ГПСУ не являются органами воинского учета и не выясняют хронологию постановки на учет или юрисдикцию военкоматов.
Для инспекторов главное — результат сканирования QR-кода через электронную систему "Оберіг". Если система показывает, что сын состоит на учете, обновил свои данные и имеет действующую отсрочку, а отец также числится на учете без статуса "В розыске", проезд будет разрешен.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что правом на беспрепятственный выезд пользуются также граждане с инвалидностью любой группы, предъявившие пенсионное удостоверение или справку МСЭК и имеющие право выезжать неограниченное количество раз, а также лица, признанные временно негодными к службе сроком до шести месяцев.
Между тем украинцы, которые длительное время проживают за границей, после установки приложения "Резерв+" часто обнаруживают у себя статус "в розыске", поскольку пребывание в другом государстве не освобождает от требований воинского учета. Однако снять такую отметку и урегулировать документы можно вполне законно и дистанционно, без необходимости возвращаться в Украину для посещения ТЦК.