Різні ТЦК у батька і сина: чи випустять за кордон за довідкою ВПО
Перетин кордону із батьком, який має інвалідність ІІ групи, дозволений навіть за умови перебування родичів на обліку в різних ТЦК. Головною вимогою для ДПСУ для дозволу на виїзд за кордон залишається чітко визначений перелік документів, а також актуальні дані без статусу "В розшуку" в електронному застосунку "Резерв+".
Про це повідомив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.
Правила виїзду у супроводі особи з інвалідністю
Виїзд за межі держави військовозобов'язаних чоловіків у статусі супроводжувача для батьків із I чи II групою інвалідності дозволена законом. Та в умовах війни часто виникають ситуації, коли після переїзду члени однієї родини опиняються на обліку в територіальних центрах комплектування різних регіонів або міст. Як пояснив юрист Владислав Дерій, розбіжності у місці реєстрації ТЦК для батька та сина не створюють перешкод для прикордонників, якщо всі інші вимоги законодавства виконані.
Головним нормативним документом у цій ситуації є пункт 2-1 урядової постанови № 57 "Правила перетинання державного кордону". Згідно з ним, право на виїзд під час воєнного стану мають особи, які супроводжують одного з батьків з інвалідністю відповідної групи.
Прикордонникам достатньо надати пакет документів, який доводить спорідненість та факт спільного проживання. Окремо оформлювати Акт встановлення факту здійснення догляду через органи соціального захисту не обов'язково. Якщо прописка у паспортах або у витягах з реєстру територіальної громади та адреси у довідках ВПО збігаються, це автоматично підтверджує спільне проживання, що повністю відповідає нормам закону.
Які документи вимагатиме Держприкордонслужба на кордоні
Аби без проблем пройти контроль на пункті пропуску, родина повинна мати при собі чітко визначений перелік паперів.
Інспектори ДПСУ перевірятимуть:
- дійсні закордонні паспорти обох громадян;
- свідоцтво про народження сина (як доказ спорідненості);
- посвідчення, що підтверджує інвалідність батька (це може бути пенсійне посвідчення або довідка про призначення соціальної допомоги, де чітко вказана група);
- папери про спільне проживання (витяги про єдину прописку та ідентичні довідки ВПО);
- військово-облікові документи батька та сина (приймаються як паперові варіанти, так і електронні витяги з додатків "Резерв+" чи "Дія").
Різні ТЦК та перевірка по базі "Оберіг"
Той факт, що батько залишився на обліку в старому ТЦК, а син зареєструвався за новим місцем проживання ВПО, не відіграє ролі для прикордонників. Співробітники ДПСУ не є органами військового обліку і не з'ясовують хронологію постановки на облік чи юрисдикцію військкоматів.
Для інспекторів головним є результат від сканування QR-коду через електронну систему "Оберіг". Якщо система показує, що син перебуває на обліку, оновив свої дані та має чинну відстрочку, а батько також значиться на обліку без статусу "У розшуку", проїзд буде дозволено.
Раніше Новини.LIVE інформували, що правом на безперешкодний виїзд користуються також громадяни з інвалідністю будь-якої групи, які пред'явили пенсійне посвідчення чи довідку МСЕК і можуть виїжджати необмежену кількість разів, а також особи, визнані тимчасово непридатними до служби строком до шести місяців.
Тим часом українці, які тривалий час мешкають за кордоном, після встановлення застосунку "Резерв+" часто виявляють у себе статус "у розшуку", оскільки перебування в іншій державі не звільняє від вимог військового обліку. Проте зняти таку позначку й урегулювати документи можна цілком законно та дистанційно, без необхідності повертатися в Україну для візиту до ТЦК.