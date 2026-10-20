Перевірка документів на КПП на кордоні. Фото: ДПСУ

Перетин кордону із батьком, який має інвалідність ІІ групи, дозволений навіть за умови перебування родичів на обліку в різних ТЦК. Головною вимогою для ДПСУ для дозволу на виїзд за кордон залишається чітко визначений перелік документів, а також актуальні дані без статусу "В розшуку" в електронному застосунку "Резерв+".

Про це повідомив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Правила виїзду у супроводі особи з інвалідністю

Виїзд за межі держави військовозобов'язаних чоловіків у статусі супроводжувача для батьків із I чи II групою інвалідності дозволена законом. Та в умовах війни часто виникають ситуації, коли після переїзду члени однієї родини опиняються на обліку в територіальних центрах комплектування різних регіонів або міст. Як пояснив юрист Владислав Дерій, розбіжності у місці реєстрації ТЦК для батька та сина не створюють перешкод для прикордонників, якщо всі інші вимоги законодавства виконані.

Головним нормативним документом у цій ситуації є пункт 2-1 урядової постанови № 57 "Правила перетинання державного кордону". Згідно з ним, право на виїзд під час воєнного стану мають особи, які супроводжують одного з батьків з інвалідністю відповідної групи.

Прикордонникам достатньо надати пакет документів, який доводить спорідненість та факт спільного проживання. Окремо оформлювати Акт встановлення факту здійснення догляду через органи соціального захисту не обов'язково. Якщо прописка у паспортах або у витягах з реєстру територіальної громади та адреси у довідках ВПО збігаються, це автоматично підтверджує спільне проживання, що повністю відповідає нормам закону.

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Аби без проблем пройти контроль на пункті пропуску, родина повинна мати при собі чітко визначений перелік паперів.

Інспектори ДПСУ перевірятимуть:

дійсні закордонні паспорти обох громадян;

свідоцтво про народження сина (як доказ спорідненості);

посвідчення, що підтверджує інвалідність батька (це може бути пенсійне посвідчення або довідка про призначення соціальної допомоги, де чітко вказана група);

папери про спільне проживання (витяги про єдину прописку та ідентичні довідки ВПО);

військово-облікові документи батька та сина (приймаються як паперові варіанти, так і електронні витяги з додатків "Резерв+" чи "Дія").

Різні ТЦК та перевірка по базі "Оберіг"

Той факт, що батько залишився на обліку в старому ТЦК, а син зареєструвався за новим місцем проживання ВПО, не відіграє ролі для прикордонників. Співробітники ДПСУ не є органами військового обліку і не з'ясовують хронологію постановки на облік чи юрисдикцію військкоматів.

Для інспекторів головним є результат від сканування QR-коду через електронну систему "Оберіг". Якщо система показує, що син перебуває на обліку, оновив свої дані та має чинну відстрочку, а батько також значиться на обліку без статусу "У розшуку", проїзд буде дозволено.

Раніше Новини.LIVE інформували, що правом на безперешкодний виїзд користуються також громадяни з інвалідністю будь-якої групи, які пред'явили пенсійне посвідчення чи довідку МСЕК і можуть виїжджати необмежену кількість разів, а також особи, визнані тимчасово непридатними до служби строком до шести місяців.

Тим часом українці, які тривалий час мешкають за кордоном, після встановлення застосунку "Резерв+" часто виявляють у себе статус "у розшуку", оскільки перебування в іншій державі не звільняє від вимог військового обліку. Проте зняти таку позначку й урегулювати документи можна цілком законно та дистанційно, без необхідності повертатися в Україну для візиту до ТЦК.