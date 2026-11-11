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Главная Мобилизация Развод и мобилизация: какие права теряет мужчина

Развод и мобилизация: какие права теряет мужчина

Ua ru
11 ноября 2026 15:25
Развод и мобилизация 2026: какие основания для отсрочки теряет мужчина коллаж Новини.LIVE
Военный учет мужчины после развода. Фото: коллаж Новини.LIVE

Украинское законодательство строго увязывает часть оснований для освобождения от призыва с официальным семейным статусом военнообязанного. Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", наличие свидетельства о браке является основным условием для получения отсрочки по нескольким ключевым пунктам. Поэтому расторжение семейных отношений автоматически превращает мужчину в пригодного к призыву на общих основаниях и изменяет правила военного учета в отношении него.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соответствующий закон.

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Потеря отсрочки из-за инвалидности или болезни

Наиболее распространенной причиной потери отсрочки после развода является наличие инвалидности у супруги. Закон гарантирует отсрочку мужчинам, чьи официальные супруги имеют инвалидность I или II группы, а также III группы в случае подтвержденных онкологических заболеваний, отсутствия конечностей или психических расстройств.

После того как суд выносит решение о разводе, юридическая связь разрывается. Бывший муж перестает быть членом семьи первой степени родства, поэтому право на отсрочку по этому критерию теряется мгновенно.

Точно так же закон действует и в отношении тех граждан, которые получили отсрочку от мобилизации в связи с необходимостью осуществлять постоянный уход за больной женой. Если ранее медико-социальная экспертная комиссия или врачебно-консультативная комиссия подтвердила, что женщина нуждается в постоянном постороннем уходе, мужчина имел законную отсрочку. С момента официального расторжения брака он теряет статус законного мужа, а значит, и право на справку об уходе за уже бывшей супругой.

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Еще одно важное обстоятельство касается семей военнослужащих. Государство защищает семьи, в которых один из супругов уже защищает страну с оружием в руках. Если женщина проходит военную службу, а в семье воспитывается общий несовершеннолетний ребенок, ее законный муж не подлежит мобилизации.

Смена статуса на "бывшую жену" означает, что ТЦК и СП имеют все законные основания для отмены отсрочки и выдачи боевой повестки такому гражданину.

Многодетные семьи и алименты

Несколько иная ситуация складывается для родителей троих и более детей. Сам факт развода не отменяет биологического отцовства и не аннулирует автоматически отсрочку для многодетного отца. Однако закон требует не просто наличия детей, а факта их содержания.

Если после расторжения брака дети остаются проживать с матерью, мужчина обязан доказать ТЦК, что он финансово участвует в их воспитании. Обычно это подтверждается отсутствием задолженности по уплате алиментов. Если же разведенный мужчина перестает платить и накапливает задолженность, превышающую сумму платежей за три месяца, он официально теряет право на отсрочку и подлежит немедленной мобилизации в ряды Вооруженных сил.

Новини.LIVE сообщали, что мужчины могут заключить брак без каких-либо препятствий даже без военного билета и без записи в системе "Оберег". Услуга будет доступна, в частности, и онлайн в приложении "Дії". Однако после регистрации РАГС сразу передает данные о женихе в военкомат, поэтому встречи с ТЦК в дальнейшем избежать вряд ли удастся.

Военнообязанными остаются не до конца жизни. Этот статус теряется, когда наступает предельный возраст, если медкомиссия признает человека полностью негодовым или когда его официально мобилизуют в армию. В то же время с юридической точки зрения важно различать два случая: просто ли человека временно "сняли" со учета или "исключили" навсегда, ведь это влечет за собой совершенно разные правовые последствия.

брак развод военный учет мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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