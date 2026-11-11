Військовий облік чоловіка після розлучення. Фото: колаж Новини.LIVE

Українське законодавство жорстко прив'язує частину підстав для звільнення від призову до офіційного сімейного статусу військовозобов'язаного. Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", наявність свідоцтва про шлюб є базовою умовою для отримання відстрочки за кількома ключовими пунктами. Тому розірвання сімейних стосунків автоматично перетворює чоловіка на придатного до призову на загальних підставах та змінює правила військового обліку щодо нього.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідний закон.

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Втрата відстрочки через інвалідність чи хворобу

Найпоширенішою причиною втрати броні після розлучення є наявність інвалідності у дружини. Закон гарантує відстрочку чоловікам, чиї офіційні дружини мають інвалідність І чи II групи, а також III групи у разі встановлених онкологічних захворювань, відсутності кінцівок чи психічних розладів.

Після того як суд ухвалює рішення про розлучення, юридичний зв'язок розривається. Колишній чоловік перестає бути членом сім'ї першого ступеня споріднення, тому право на відстрочку за цим критерієм згоряє миттєво.

Так само закон діє і для тих громадян, які отримали відстрочку від мобілізації через необхідність здійснювати постійний догляд за хворою дружиною. Якщо раніше медико-соціальна експертна комісія або лікарсько-консультативна комісія підтвердила, що жінка потребує постійного стороннього догляду, чоловік мав законну відстрочку. З моменту офіційного припинення шлюбу він втрачає статус законного чоловіка, а отже, і право довідкою про догляд за уже колишньою партнеркою.

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Ще одна важлива обставина стосується сімей військовослужбовців. Держава захищає родини, де один із подружжя вже захищає країну зі зброєю в руках. Якщо жінка проходить військову службу, а в родині виховується спільна неповнолітня дитина, її законний чоловік не підлягає мобілізації.

Зміна статусу на "колишню дружину" означає, що ТЦК та СП мають усі законні підстави для анулювання відстрочки та виписки бойової повістки такому громадянину.

Багатодітні сім'ї та аліменти

Дещо інша ситуація складається для батьків трьох і більше дітей. Сам факт розлучення не скасовує біологічного батьківства і не анулює автоматично відстрочку для багатодітного батька. Проте закон вимагає не просто наявності дітей, а факту їхнього утримання.

Якщо після розірвання шлюбу діти залишаються проживати з матір'ю, чоловік зобов'язаний довести ТЦК, що він фінансово бере участь у їхньому вихованні. Зазвичай це підтверджується відсутністю заборгованості зі сплати аліментів. Якщо ж розлучений чоловік перестає платити і накопичує борг, що перевищує суму платежів за три місяці, він офіційно втрачає право на відстрочку і підлягає негайній мобілізації до лав Збройних сил.

Новини.LIVE повідомляли, що чоловіки можуть укласти шлюб без жодних перепон навіть без військового квитка та без запису в системі "Оберіг". Послуга спрацює зокрема й онлайн у "Дії". Проте після реєстрації РАЦС відразу передає дані про нареченого у військкомат, тож зустрічі з ТЦК надалі уникнути навряд чи вдасться.

Військовозобов'язаним не залишаються до кінця життя. Цей статус втрачають, коли настає граничний вік, якщо медкомісія визнає людину повністю непридатною або коли її офіційно мобілізують до війська. Водночас юридично важливо розрізняти два випадки чи особу просто тимчасово "зняли" з обліку, чи "виключили" назавжди, адже це тягне за собою зовсім різні правові наслідки.