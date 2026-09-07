Как заменить рабочую бронь на отсрочку по уходу за матерью при наличии родственников

Приложение Резерв+ и уход за родственником. Фото: коллаж Новини.LIVE

Украинцы, имеющие отсрочку от мобилизации по месту работы, могут без риска изменить основание для отсрочки от призыва. По словам юристов, подача новых документов, например, в связи с инвалидностью матери, не отменяет действующую отсрочку до момента принятия официального решения ТЦК. В то же время существуют нюансы, когда есть другие родственники, которые потенциально также могли бы ухаживать за матерью. Но и эти нюансы нивелируются в случае нетрудоспособности таких родственников, если они не могут обеспечить надлежащий уход.

Такое разъяснение дал юрист Владимир Романченко, передает Новини.LIVE.

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Дадут ли право переоформить отсрочку с брони на уход

Граждане имеют полное право переоформить свой статус, опираясь на семейные обстоятельства, в частности, на пункт 13 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Бояться того, что эта инициатива приведет к мгновенной потере действующей отсрочки при проверке документов, не стоит.

Как объясняет адвокат Владимир Романченко, процедура такого перехода стала абсолютно безопасной благодаря изменениям в законодательстве.

"С 31 июля 2026 года Порядок № 560 прямо предусматривает возможность переоформления действующей отсрочки на другое основание", — отмечает правозащитник.

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Анулируется ли автоматически отсрочка при подаче заявления на смену основания для отсрочки

В настоящее время процесс устроен так, что сама подача заявления с новым пакетом документов никоим образом не прекращает действие текущей отсрочки. Пока комиссия рассматривает дело, человек остается забронированным. Если военкомат по определенным причинам откажет в переоформлении, старая отсрочка просто продолжит действовать до даты своего истечения.

Зато в случае положительного решения предыдущий статус утратит силу автоматически, ровно в тот момент, когда информация о новой отсрочке будет внесена в государственный реестр.

Можно ли подать заявление на отсрочку по уходу за родителем, если родители разведены

Закон требует проверять наличие других трудоспособных лиц, обязанных содержать женщину. Однако официальный развод родителей полностью снимает соответствующую обязанность с бывшего мужа, поскольку они больше не состоят в браке.

Есть сестра или брат с инвалидностью — заставят ли их ухаживать за матерью

Следующим шагом ТЦК проверяет других детей. Если у военнообязанного есть родная сестра, она также считается лицом, которое должно осуществлять уход. Однако наличие у дочери пожизненной группы инвалидности с детства кардинально меняет юридическую картину.

"Закон прямо предусматривает исключение в отношении другого обязанного лица, если оно само является лицом с инвалидностью", — подчеркивает адвокат.

При таком стечении обстоятельств военнообязанный сын остается единственным, кто по закону может ухаживать за матерью, что дает ему абсолютные основания для успешного переоформления отсрочки по 13-му пункту.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что любая отсрочка действует исключительно до тех пор, пока сохраняются жизненные или юридические обстоятельства, на основании которых она была предоставлена. Как только ситуация изменится, например, студента отчислят, изменится количество несовершеннолетних детей на попечении, улучшится состояние здоровья или прекратится уход за недееспособным родственником — защита от призыва автоматически аннулируется.

Также продолжается кампания по возвращению бойцов в ВСУ. Таким образом, военнослужащие, совершившие самовольное отсутствие до 12 июня, имеют время до 20 сентября 2026 года, чтобы вернуться в ряды армии без уголовного наказания и судебных тяжб. Сейчас действует упрощенный алгоритм, по которому военнослужащий может лично выбрать желаемую бригаду для дальнейшей службы.