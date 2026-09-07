Як змінити робочу бронь на відстрочку по догляду за матір'ю при наявності родичів

Застосунок Резерв+ та догляд за родичем. Фото: колаж Новини.LIVE

Українці, які мають бронь від мобілізації від роботи, можуть без ризиків змінити підставу для відстрочки від призову. За словами юристів, подання нових документів, наприклад, через інвалідність матері, не скасовує чинного бронювання до моменту ухвалення офіційного рішення ТЦК. Водночас, є нюанси, коли наявні інші родичі, які потенційно могли б також доглядати за матір'ю. Але й ці нюанси нівелюються у випадку непрацездатності таких родичів, якщо вони не можуть забезпечити належний догляд.

Таке пояснення надав юрист Володимир Романченко, передає Новини.LIVE.

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Чи дадуть право переоформити відстрочку з броні на догляд

Громадяни мають повне право переоформити свій статус, спираючись на сімейні обставини, зокрема, спираючись на пункт 13 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Боятися того, що ініціатива призведе до миттєвої втрати актуальної броні під час перевірки документів, не варто.

Як пояснює адвокат Володимир Романченко, процедура такого переходу стала абсолютно безпечною завдяки змінам у законодавстві.

"З 31 липня 2026 року Порядок № 560 прямо передбачає можливість переоформлення чинної відстрочки на іншу підставу", — зазначає правозахисник.

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Чи анулюється автоматично броня при подачі заяви на зміну підстави відстрочки

Нині процес влаштований так, що саме подання заяви з новим пакетом документів жодним чином не припиняє дію поточного захисту. Поки комісія розглядає справу, людина залишається заброньованою. Якщо військоськкомат з певних причин відмовить у переоформленні, стара відстрочка просто продовжить діяти до дати свого закінчення.

Натомість у разі позитивного рішення попередній статус втратить чинність автоматично, рівно в той момент, коли інформацію про нову відстрочку внесуть до державного реєстру.

Чи можна податися на відстрочку по догляду за батьками, якщо батьки розведені

Закон вимагає перевіряти наявність інших працездатних осіб, які зобов'язані утримувати жінку. Проте офіційне розлучення батьків повністю знімає відповідний обов'язок з колишнього чоловіка, оскільки вони більше не перебувають у шлюбі.

Є сестра або брат з інвалідністю — чи змусять їх доглядати матір

Наступним кроком ТЦК перевіряє інших дітей. Якщо військовозобов'язаний має рідну сестру, вона також вважається особою, яка повинна здійснювати догляд. Однак наявність у доньки довічної групи інвалідності з дитинства кардинально змінює юридичну картину.

"Закон прямо робить виняток щодо іншої зобов'язаної особи, якщо вона сама є особою з інвалідністю", — підкреслює адвокат.

За такого збігу обставин військовозобов'язаний син залишається єдиним, хто за законом може доглядати за матір'ю, що дає йому абсолютні підстави для успішного переоформлення відстрочки за 13-м пунктом.

Окремо Новини.LIVE повідомляли, що будь-яка відстрочка має силу виключно доти, доки зберігаються життєві чи юридичні обставини, на основі яких її надали. Щойно ситуація зазнає змін, наприклад, студента відраховують, змінюється кількість неповнолітніх дітей під опікою, покращується стан здоров'я чи припиняється догляд за недієздатним родичем — захист від призову автоматично анулюється.

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