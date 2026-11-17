Реабилитолог помогает раненому бойцу. Фото: УНИАН

С 24 ноября вступят в силу новые правила реабилитации для военнослужащих и освобожденных из плена. Государство будет полностью оплачивать длительное лечение в любых клиниках, современное протезирование и улучшенное питание. В то же время вводится строгое правило — выписывать в часть обратно без решения ВЛК отныне строго запрещено.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Сумский ТЦК и СП.

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Новые требования к лечению военных и пленных в Украине

В конце осени в Украине кардинально меняется подход к реабилитации защитников. 24 ноября 2026 года вступает в силу Закон № 4954-IX. Этот документ гарантирует действующим военным, иностранцам в рядах ВСУ и бывшим пленным расширенный доступ к лечению, современным протезам и длительной терапии.

Ранее бойцы часто сталкивались с тем, что после одного базового курса реабилитации их выписывали. Теперь закон отменяет эту практику. Если здоровье после плена или ранения требует постоянной поддержки, терапию будут продолжать без ограничений. Человек будет заниматься со специалистами столько времени, сколько потребуется для полного выздоровления.

Оплату всех медицинских услуг берет на себя госбюджет. При этом лечиться можно в любых учреждениях, независимо от того, кому они подчинены. Отдельным бонусом для военных и ветеранов, побывавших в плену, станет специальное улучшенное питание в больничных палатах.

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Новые правила протезирования

Установку искусственных конечностей больше не будут откладывать на потом. Этот процесс должен начинаться параллельно с основным лечением.

Основные нововведения для пациентов с ампутациями:

Будет предоставлено право самостоятельно выбирать специалиста-протезиста и компанию, которая изготовит изделие.

Возможность бесплатно получить ортезы и протезы повышенной функциональности, если для этого имеются медицинские показания.

Предоставляется разрешение приобретать необходимые средства реабилитации за собственные средства с последующей компенсацией от государства (механизм таких выплат в ближайшее время разработает Кабмин).

На фронт только через комиссию

Отныне больницы и реабилитационные центры лишены права просто выписать бойца обратно в его подразделение. Перед тем как покинуть медучреждение, каждый военный пациент в обязательном порядке должен пройти военно-медицинскую экспертизу.

При этом организация ВВК будет входить в обязанности самой больницы или центра. Именно медицинская комиссия будет решать, может ли человек продолжать службу или ему нужен дополнительный отпуск для полноценного выздоровления.

Следует понимать, что новый закон не делает выдачу дорогостоящих протезов или денежные компенсации автоматическими для всех. Весь объем помощи будет зависеть исключительно от индивидуальной клинической картины пациента и официальных заключений врачей.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине упрощают правила оформления инвалидности для военных. В частности, если руководитель комиссии вовремя не оформил направление на оценку состояния здоровья, теперь это сможет сделать начальник медицинской службы части.

При этом мужчинам с третьей группой инвалидности не обязательно ждать 30 дней, пока будет выдано бумажное пенсионное удостоверение, чтобы выехать из Украины. Пересечь границу можно и с электронным документом в приложении "Дії", если иметь при себе еще несколько дополнительных справок.