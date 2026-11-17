Реабілітолог допомагає пораненому бійцю. Фото: УНІАН

З 24 листопада запрацюють нові правила реабілітації для військових та звільнених з полону. Держава повністю оплачуватиме тривале лікування у будь-яких клініках, сучасне протезування та покращене харчування. Водночас вводиться жорстке правило — виписувати в частину назад без рішення ВЛК відтепер суворо заборонено.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Сумський ТЦК та СП.

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Нові вимоги щодо лікування військових та полонених в Україні

Наприкінці осені в Україні кардинально змінюється підхід до відновлення захисників. 24 листопада 2026 року набуває чинності Закон № 4954-IX. Цей документ гарантує чинним військовим, іноземцям у лавах ЗСУ та колишнім полоненим розширений доступ до лікування, сучасних протезів та довготривалої терапії.

Раніше бійці часто стикалися з тим, що після одного базового курсу реабілітації їх виписували. Тепер закон скасовує цю практику. Якщо здоров'я після полону чи поранення вимагає постійної підтримки, терапію продовжуватимуть без обмежень. Людина займатиметься з фахівцями стільки часу, скільки потрібно для повного одужання.

Оплату всіх медичних послуг бере на себе держбюджет. При цьому лікуватися можна у будь-яких закладах, незалежно від того, кому вони підпорядковані. Окремим бонусом для військових та ветеранів, які пройшли полон, стане спеціальне покращене харчування у лікарняних палатах.

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Нові правила протезування

Встановлення штучних кінцівок більше не відкладатимуть на потім. Цей процес має стартувати паралельно з основним лікуванням.

Головні нововведення для пацієнтів з ампутаціями:

Буде надане право самостійно обирати фахівця-протезиста та компанію, яка виготовить виріб.

Можливість безкоштовно отримати ортези та протези підвищеної функціональності, якщо для цього є медичні показання.

Надається дозвіл купувати необхідні засоби реабілітації за власні гроші з подальшою компенсацією від держави (механізм таких виплат найближчим часом розробить Кабмін).

На фронт тільки через комісію

Відтепер лікарні та реабілітаційні центри позбавлені права просто виписати бійця назад до його підрозділу. Перед тим як залишити медзаклад, кожен військовий пацієнт в обов'язковому порядку має пройти військово-лікарську експертизу.

При цьому організувати ВЛК буде відповідальністю самої лікарні чи центру. Саме медична комісія вирішуватиме, чи може людина служити далі, чи їй потрібна додаткова відпустка для повноцінного одужання.

Варто розуміти, що новий закон не робить видачу дорогих протезів чи грошові компенсації автоматичними для всіх. Увесь обсяг допомоги залежатиме виключно від індивідуальної клінічної картини пацієнта та офіційних висновків лікарів.

Новини.LIVE інформували, що в Україні спрощують правила оформлення інвалідності для військових. Зокрема, якщо керівник комісії вчасно не сформував направлення на оцінювання стану здоров'я, тепер це зможе зробити начальник медичної служби частини.

При цьому чоловікам із третьою групою інвалідності не обов'язково чекати 30 днів на паперове пенсійне посвідчення, щоб виїхати з України. Перетнути кордон можна і з електронним документом у "Дії", якщо мати при собі ще кілька додаткових довідок.