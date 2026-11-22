Военнослужащий на приёме у врача. Фото: Армия.Inform

Если ребенку с инвалидностью I группы исполняется 18 лет, типовой рапорт об увольнении из ВСУ теряет силу. Боец должен доказать командованию две вещи: острую необходимость в постоянном уходе и отсутствие других родственников, которые могли бы помогать ребенку.

Об этом сообщил адвокат Максим Колошкин, передает Новини.LIVE.

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Может ли военный уйти со службы из-за совершеннолетнего ребенка с инвалидностью

Как только ребенку с инвалидностью исполняется 18 лет, с точки зрения системы он становится взрослым человеком. Из-за этого военнослужащий больше не может уйти из армии по той же процедуре, что и родители несовершеннолетних. Стандартный рапорт об уходе за ребенком здесь просто не примут. Однако закон оставляет другой легальный путь.

Военному придется опираться на другую норму 26-й статьи профильного закона. Она касается необходимости постоянного ухода за родственником первой степени родства, имеющим I или II группу инвалидности.

Чтобы командование одобрило демобилизацию, придется доказать два ключевых факта. Во-первых, что взрослый сын или дочь нуждается именно в непрерывной, ежедневной помощи, а не в периодическом присмотре. Во-вторых, что в семье больше нет никого, кто мог бы взять на себя эти обязанности.

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Военнослужащий должен предоставить официальное заключение от ЛКК или МСЭК, в котором будет четко прописана фраза о необходимости "постоянного постороннего ухода".

Доказать отсутствие других опекунов будет сложнее. Здесь комиссии и командиры оценивают только тех членов семьи, которые живут рядом и физически способны помогать. Например, если у человека с инвалидностью есть родная сестра, которая давно вышла замуж и живет отдельно, закон может не считать ее потенциальным опекуном.

Что писать в новом отчете

Поскольку привычный шаблон для несовершеннолетних уже не подходит, текст документа придется переписать.

Вот что обязательно нужно указать в обращении:

Точную норму из статьи 26 — об уходе за лицом с инвалидностью I–II группы (членом семьи). Возраст, дату рождения и в каком родстве вы находитесь с этим человеком. Сделайте акцент на том, что она является совершеннолетней. Подробности о состоянии здоровья. Укажите группу инвалидности, её подтип и подчеркните, что человек не способен обслуживать себя самостоятельно. Полный перечень прилагаемых доказательств. Это медицинские заключения (МСЭК или ЛКК), справки и акты обследования жилищно-бытовых условий, доказывающие, что именно вы являетесь единственным опекуном.

Новини.LIVE сообщали, что правительство приняло постановление № 1359, чтобы люди, чей плановый повторный медосмотр пришелся на период военного положения и сорвался, не теряли статус инвалидности. Старые справки остаются в силе до тех пор, пока новая экспертная комиссия не вынесет новое решение, но сомнительные диагнозы теперь будут тщательно проверяться.

В свою очередь, после лечения у военных нередко возникают трудности с назначением выплат. Сумма единовременной помощи напрямую зависит от процента утраты трудоспособности, но на практике комиссии порой пытаются сэкономить бюджет и занижают этот показатель или присваивают бойцам третью группу вместо второй. Такие действия противоречат закону, и их можно обжаловать.